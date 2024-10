Apex International und Serco B.V. trauern um Henry Ralton

Pionier und Mitbegründer

Mit großer Trauer geben Apex International und Serco B.V. den Tod von Henry Ralton bekannt, einem der Gründerväter beider Unternehmen und einer Schlüsselfigur in der Verpackungsindustrie. Henrys Leben war geprägt von außergewöhnlicher Stärke und Durchhaltevermögen. Als einziger Überlebender seiner Familie während des Holocausts gelang es ihm, trotz unvorstellbarer Tragödien, sein Leben in New York neu aufzubauen und eine beeindruckende Karriere in der Industrie zu starten.

Henry war ein wahrer Pionier, dessen innovative Denkweise und unermüdlicher Einsatz zahlreiche Start-ups nachhaltig prägten. Sein Streben nach Exzellenz war nicht nur eine treibende Kraft hinter dem Erfolg von Apex International, sondern auch ein bedeutender Faktor für die Entwicklung der Verpackungsindustrie. Seine Visionen haben das Unternehmen tief beeinflusst und werden auch in Zukunft nachwirken.

Mit dem Verlust von Henry Ralton verliert die Verpackungsbranche nicht nur einen herausragenden Unternehmer, sondern auch einen geschätzten Freund und Mentor. „Seine Vision und Leidenschaft werden in der Arbeit, die wir täglich fortsetzen, weiterleben. Wir sind ihm unendlich dankbar für den Weg, den er uns aufgezeigt hat. Henry Raltons Vermächtnis wird für immer im Herzen von Apex und Serco weiterbestehen.“