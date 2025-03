Neues Laserreinigungssystem für XL-Rasterwalzen im Wellpappendruck

Weltpremiere

Auf der CCE International in München, die vom 11. bis 13. März stattfand, präsentierte Laserclean erstmals einem breiten Fachpublikum das neue Laserreinigungssystem ALCS 5000 S-OFL CC. Dieses System ermöglicht die On- und Offline-Reinigung großformatiger Rasterwalzen, wie sie im Wellpappendruck eingesetzt werden.

Das ALCS 5000 S-OFL CC wurde speziell für die Laserreinigung von Rasterwalzen im Bereich der Bedruckung und Weiterverarbeitung von Wellpappen entwickelt. Besonders bemerkenswert ist dies, da der Wellpappendruck aufgrund der Materialbeschaffenheit mit einer erhöhten Staubentwicklung einhergeht. Das neue Reinigungssystem sorgt dafür, dass Rasterwalzen jederzeit flexibel und effizient ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel gereinigt werden können – sowohl direkt in der Druckmaschine als auch außerhalb.

Anzeige

Das Laserreinigungssystem besteht aus zwei Modulen. Die Offline-Laseranlage ist für die Tiefenreinigung von Rasterwalzen mit einer Länge von 1.600 mm bis 3.500 mm und alle gängigen Umfänge ausgelegt. An der Anlage angeschlossen ist ein Lasergerät, das für die schnelle Reinigung großer und schwerer Rasterwalzen in der Druckmaschine einfach abgekoppelt wird.

Mit dem ALCS 5000 S-OFL CC bietet Laserclean die nachhaltigste Reinigungsmethode auf dem Markt. Das System vereint modernste Technologie mit 30 Jahren Erfahrung und garantiert optimale Reinigungsergebnisse zu einem besonders wirtschaftlichen Preis. Gleichzeitig reduziert es Ausfallzeiten durch Verschmutzung oder Qualitätsprobleme und trägt so zur Effizienzsteigerung im Wellpappendruck bei.

Eine bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte des niederländischen Unternehmens Laserclean begann 1994 mit der Entwicklung innovativer Reinigungssysteme für Rasterwalzen im Flexodruck. Ursprünglich als Dienstleister für Druckereien in ganz Europa tätig, verlagerte das niederländische Unternehmen 2003 seinen Fokus auf die Entwicklung von Laserreinigungssystemen für Rasterwalzen und Sleeves. Mit dieser Pionierarbeit brachte Laserclean die Laserreinigung als kommerzielles Produkt auf den Markt und etablierte sich als Technologieführer in diesem Bereich.

Seit 2013 wurde das Produktportfolio kontinuierlich ausgebaut und umfasst heute eine breite Palette an Laserreinigungsanlagen für den gesamten Flexodruckmarkt. Dazu gehören Lösungen für Schmal-, Mittel- und Breitbahnmaschinen sowie ein System für Dienstleistungsunternehmen.

Mit mehreren hundert verkauften Systemen und einer wachsenden Zahl an Servicevertretungen in mittlerweile 70 Ländern verzeichnet Laserclean ein stetiges Umsatzwachstum. Da immer mehr Druckereien weltweit auf nachhaltige Reinigungslösungen setzen und von chemikalienbasierten Verfahren auf umweltfreundliche Methoden umsteigen, blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.

Das ALCS 5000 S-OFL CC in Aktion. Klicken Sie hier, um sich das Video anzuschauen.