Flexo Wash: Lösungen für die effiziente Teile-Reinigung in Druckmaschinen

ICE Europe 2025 (11.-13. März)

Vom 11. bis 13. März 2025 findet in München die ICE Europe statt – die führende Messe für die Converting-Industrie. In diesem Rahmen präsentiert Flexo Wash industrielle Lösungen für die effiziente Reinigung von Maschinenteilen in der Druckmaschine.

Herausforderungen in der Teile-Reinigung

Der zunehmende Fachkräftemangel stellt eine wachsende Herausforderung dar. Besonders die Reinigung von Rasterwalzen, Tiefdruckzylindern, Rakelgruppen oder Behältern gilt als unattraktive, körperlich belastende Aufgabe, die oft zu hoher Fluktuation und ineffizienten Prozessen führt. Laut Svend Brix, Marketingdirektor bei Flexo Wash, wird die Reinigung häufig unterschätzt, was zu unnötigen Stillstandszeiten und sinkender Produktivität führt.

Automatisierte Reinigung als Lösung

Moderne, automatisierte Reinigungssysteme bieten eine effiziente Alternative zur manuellen oder halbautomatischen Reinigung. Sie reduzieren Maschinenstillstandszeiten, erhöhen die Druckkapazität und senken langfristig die Betriebskosten. Beispielsweise kann durch den Einsatz automatischer Reinigungssysteme die Stillstandszeit pro Druckauftrag um 12 Minuten verkürzt werden, was eine Steigerung der Druckkapazität um bis zu 8 % ermöglicht und eine Amortisation innerhalb eines Jahres begünstigt.

Das dänische Unternehmen Flexo Wash ist ein führender Anbieter innovativer Reinigungssysteme für die Druckindustrie. Die automatisierten Lösungen ermöglichen eine schonende und effiziente Reinigung von Rasterwalzen, Tiefdruckzylindern und anderen Druckwerksteilen. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer der Komponenten, sondern verbessert auch nachhaltig die Produktionsqualität.

Optimierte Logistik für höhere Effizienz

Neben der Wahl des richtigen Reinigungssystems spielt auch die betriebliche Logistik eine entscheidende Rolle. Ein strukturierter Prozess – von der Entnahme verschmutzter Teile bis zur Wiederverwendung nach der Reinigung – gewährleistet eine reibungslose Produktion ohne unnötige Unterbrechungen. So lassen sich Engpässe vermeiden, die Reinigung effizient durchführen und Stillstandszeiten der Druckmaschinen reduzieren.

Die richtige Reinigungsmethode wählen

Je nach Farbsystem und Produktionsanforderungen stehen verschiedene Reinigungsverfahren zur Verfügung:

Lösemittelbasierte Reinigung: Effektiv, aber mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Wässrig-alkalische Reinigung: Vielseitig und leistungsstark, erfordert jedoch Schutzmaßnahmen.

Umweltfreundliche Alternativen: Sicher und nachhaltig, jedoch weniger effizient bei hartnäckigen Rückständen.

Reinigung als strategischer Erfolgsfaktor

Die Reinigung ist kein lästiger Zusatzaufwand, sondern eine strategische Maßnahme zur Effizienzsteigerung. Unternehmen, die diesen Bereich optimieren, profitieren von reduzierten Stillstandszeiten, sinkenden Betriebskosten und höherer Produktivität. Flexo Wash bietet auf der ICE Europe 2025 die ideale Plattform, um sich über neueste Technologien und Best Practices in der industriellen Reinigung zu informieren.

Stand: 824