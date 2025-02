Zecher und Ulmex: Innovationen in Sachen Rasterwalzen

ICE Europe 2025 (11.-13. März)

Der Pionier der Rasterwalzen, die Zecher GmbH, und der Spezialist für Laserreinigungsanlagen, die Ulmex Industries GmbH, treten gemeinsam auf der diesjährigen ICE Europe in München auf. Auf der renommierten Fachmesse präsentieren die beiden Unternehmen ihre neuesten technologischen Entwicklungen und stärken gleichzeitig ihre strategische Partnerschaft.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Messeauftritts stehen zwei Innovationen: die Gravur-Optimierung Zecher C.P.T. (Cell Polish Treatment) und die neu entwickelte Laserreinigungsanlage Evolight. Beide Technologien unterstreichen das Engagement der Unternehmen, Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität in der Druck- und Veredelungsindustrie weiter voranzutreiben.

Zecher C.P.T. – Präzisere Farbübertragung durch optimierte Zellgeometrie

Die Gravur-Optimierung Zecher C.P.T. setzt neue Maßstäbe in der Gravurtechnologie. Durch eine thermische Nachbehandlung wird die Zellgeometrie der Rasterwalzen verfeinert, was die mechanische Stabilität der Walzenoberfläche erhöht und eine präzisere Farbübertragung ermöglicht – selbst bei variierenden Druckgeschwindigkeiten. Das Ergebnis ist eine verbesserte, gleichbleibende Druckqualität bei effizienterem Farbverbrauch. Zudem reduziert die optimierte Zellstruktur die Anfälligkeit für Fehlstellen, was den gesamten Druckprozess stabiler und zuverlässiger macht.

Evolight – Effiziente Laserreinigung mit reduziertem Investitionsaufwand

Parallel dazu stellt Ulmex die Evolight vor, die neueste Version ihrer Laserreinigungsanlagen. Als kostengünstigere Alternative zur Evolux wurde sie speziell für die Reinigung von Rasterwalzen und Sleeves entwickelt. Evolight nutzt bewährte Lasertechnologie, konzentriert sich jedoch auf wesentliche Funktionen, um eine wirtschaftliche und dennoch leistungsstarke Lösung zu bieten. Die Anlage zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus, minimiert den Wartungsaufwand und senkt die Betriebskosten. Zudem erfüllt sie höchste Umweltstandards, da sie auf chemische Reinigungsmittel verzichtet.

Starke Partnerschaft für nachhaltige Druckprozesse

„Die ICE Europe ist die ideale Plattform, um die Synergien unserer Technologien zu demonstrieren und mit Branchenexperten in den Dialog zu treten“, erklärt Linda Reuter, Marketing Managerin bei der Zecher GmbH. „Die Kombination unserer Rasterwalzen-Innovationen mit den hochmodernen Reinigungslösungen von Ulmex bietet unseren Kunden ein umfassendes Optimierungspotenzial.“

Angelo Maggi, CEO und Mitgründer der Ulmex Industries GmbH, ergänzt: „Unsere Partnerschaft mit Zecher ermöglicht es uns, gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Druck- und Veredelungsindustrie zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, den Besuchern der ICE Europe zu zeigen, wie unsere Technologien dazu beitragen können, Prozesse nachhaltiger und effizienter zu gestalten.“

Halle A6, Stand 376