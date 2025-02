Renzmann wird Teil der Rieckermann Gruppe

Stabile Auftragslage / Produktionsstandort Monzingen bleibt erhalten

Die D.W. Renzmann Apparatebau GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen Renzmann GmbH. Seit dem 14. Februar 2025 ist das Unternehmen Teil der privat geführten Unternehmensgruppe Rieckermann, die sich auf die Beratung und den Vertrieb ganzheitlicher Produktions- und Prozesslösungen in Asien spezialisiert hat. Mit technischen Serviceteams vor Ort bietet Rieckermann langfristigen Kundenservice sowie Wartung industrieller Anlagen und ist somit ein starker Partner für Renzmann. Als renommierter Hersteller von industriellen Waschmaschinen und Destillationsanlagen für die Druck-, Farben- und Lackindustrie strebt Renzmann weiterhin weltweites Wachstum an.

Fortsetzung der strategischen Neuausrichtung

Die bereits 2023 eingeleitete Neuausrichtung von Renzmann, die seit April 2024 unter der Leitung des neuen Geschäftsführers Dr. Dominik Zimmermann intensiv vorangetrieben wurde, kann nun langfristig fortgesetzt werden.

Synergien durch ähnliche Ausrichtung

Renzmann beliefert Kunden weltweit mit hochspezialisierten Reinigungslösungen. In Asien vertreibt Rieckermann diese Produkte bereits seit Jahren erfolgreich. Die Übernahme verstärkt diese bewährte Partnerschaft und ermöglicht eine noch engere Zusammenarbeit. Durch Synergien in der Entwicklung können innovative und nachhaltige Reinigungstechnologien weiter vorangetrieben und optimal auf Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.

Renzmann profitiert zudem von Rieckermanns umfangreichem Netzwerk im Bereich Verpackungsdruck und kann seine Marktdurchdringung weiter ausbauen. „Mit Renzmann erweitern wir unser attraktives Portfolio um ein Traditionsunternehmen mit solider Substanz und weltweiter Nachfrage“, sagt Flynn Seidel, Beiratsmitglied der Rieckermann Gruppe und Geschäftsführer der JR New Horizons, dem strategischen Beteiligungsarm der Gruppe. „Durch unser internationales Netzwerk können wir die hochwertigen Waschmaschinen und Destillationsanlagen noch besser am Markt positionieren.“

Standortsicherung in Monzingen

Dank der stabilen Auftragslage sind die rund 100 Arbeitsplätze bei RENZMANN gesichert. Der Produktionsstandort Monzingen bleibt erhalten und wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

Über Rieckermann

Rieckermann vertreibt in Asien komplexe industrielle Produktions- und Prozesslösungen für verschiedene Branchen und betreut diese langfristig mit lokalen Serviceteams. Zum Leistungsportfolio gehören zudem Beratungsleistungen, Engineering, Projektmanagement sowie die Auswahl, Finanzierung und Lieferung von Prozesstechnologien führender internationaler Hersteller. Weltweit tragen mehr als 750 Mitarbeitende an 24 Standorten in 17 Ländern zum Erfolg der Gruppe bei.

www.rieckermann.com

Über JR New Horizons

Die JR New Horizons GmbH ist der unabhängige Investmentarm der Rieckermann Gruppe. Sie treibt durch strategische Beteiligungen und Transformationsbegleitung Innovationen voran und finanziert Schlüsselprojekte, um Rieckermanns Vision eines ganzheitlichen Lösungsanbieters für industrielle Produktionen mit Fokus auf nachhaltige Prozesstechnologien zu verwirklichen.

www.jr-newhorizons.com

Über Renzmann

Die Renzmann GmbH entwickelt und produziert hochspezialisierte industrielle Waschmaschinen und Lösemittel-Destillationsanlagen für eine umweltfreundliche und effiziente Reinigung. Seit mehr als 50 Jahren steht das ATEX-zertifizierte Unternehmen für herausragende Expertise in der Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen an Druckmaschinen und Zubehör. Mit Sitz in Monzingen (Rheinland-Pfalz) ist RENZMANN ein erfahrener Partner für den sicheren Umgang mit brennbaren Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmedien.

www.dw-renzmann.de