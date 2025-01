Düsseldorf steht in den Startlöchern für die K 2025

Kunststoff-Verpackungen

Ab Mitte Januar ist die Ausstellerdatenbank der K 2025 online. Die komplett ausgebuchte Leitmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie zeichnet sich erneut durch die Teilnahme der internationalen Marktführer entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus.

Vom 8. bis 15. Oktober 2025 wird die K in Düsseldorf erneut zur zentralen Businessplattform für die globale Kunststoff- und Kautschukindustrie. Mit ihrem Motto „The Power of Plastics! Green – Smart – Responsible“ setzt sie klare Akzente. Das Leitmotiv reflektiert die aktuellen Werte und Ziele der Branche und hebt hervor, dass Kunststoffe unverzichtbare Bestandteile zahlreicher Branchen sind, die maßgeblich zu Innovationen und Fortschritt beitragen.

Aussteller aus 61 Ländern werden an der K in Düsseldorf teilnehmen, mehr als 3.000 Aussteller werden in den 18 Messehallen erwartet. Das Messegelände ist wieder komplett ausgebucht.

Die Ausstellerdatenbank der K 2025 ist unter www.k-online.com/1410 abrufbar. Momentan sind dort bereits alle Hauptaussteller zu finden, die Datenbank wird sich sukzessive noch mit den Mitausstellern füllen.

Bereits jetzt informiert die K auf k-online.de nicht nur über Details zur Veranstaltung im Oktober, sondern bietet auch über weitere Kanäle zahlreiche Möglichkeiten sich intensiv über aktuelle Entwicklungen der Branche zu informieren und von der weltweiten K Community zu profitieren.