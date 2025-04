Nextek und Coveris starten Partnerschaft zur Entwicklung lebensmitteltauglicher Recyclingfolien

Mechanisches Recycling

Die Unternehmen Nextek und Coveris arbeiten künftig gemeinsam an einem Verfahren zur Herstellung lebensmitteltauglicher Recyclingfolien.

Ziel der Kooperation ist es, gebrauchte Polyolefinfolien (PE und PP) durch mechanisches Recycling in hochwertige Rezyklate umzuwandeln. Grundlage ist das COtooCLEAN-Verfahren, das von Nextek entwickelt wurde.

Bei COtooCLEAN handelt es sich um eine wasserfreie Reinigungs- und Dekontaminationstechnologie. Diese ermöglicht es, verschmutzte Kunststofffolien so aufzubereiten, dass das daraus gewonnene Material den Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln genügt. Die Innovation wurde von der Alliance to End Plastic Waste mit dem „Circular Solutions for Flexibles“-Award ausgezeichnet.

Im Rahmen der Partnerschaft wird in Großbritannien eine Versuchsanlage errichtet, um das Verfahren erstmals im industriellen Maßstab zu testen. Geplant sind umfassende Testreihen, deren Ergebnisse sowohl für behördliche Zulassungen als auch für die Validierung durch die Industrie genutzt werden sollen.

Laut Nextek-Gründer Professor Edward Kosior hat die Technologie das Potenzial, die Verarbeitung von Folienabfällen grundlegend zu verändern. Durch die Zusammenarbeit mit Coveris soll demonstriert werden, dass eine Umsetzung im großen Maßstab möglich ist.

Für Coveris ist die Kooperation Teil der unternehmenseigenen „No Waste“-Strategie. Das Unternehmen entwickelt unter anderem mit seinem Geschäftsbereich ReCover Lösungen zur Rückführung von Kunststoffabfällen in den Produktionskreislauf. CEO Christian Kolarik betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Nextek für die Weiterentwicklung nachhaltiger Verpackungssysteme.

Die Partnerschaft ist ein Beispiel dafür, wie durch technologische Innovation und industrieübergreifende Kooperation Fortschritte im Kunststoffrecycling erzielt werden können. Mit dem Fokus auf Lebensmitteltauglichkeit adressiert das Projekt eine der zentralen Herausforderungen bei der Wiederverwertung flexibler Verpackungsmaterialien.