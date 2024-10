Nachhaltige Verpackungslösungen mit digitalem Produktpass

Wipak Group

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung“ stellte die Wipak Group auf der diesjährigen Fachpack in Nürnberg erstmals 14 innovative Verpackungslösungen vor, die sowohl recycelbar sind als auch über einen digitalen Produktpass von R-Cycle alle Produkt- und Materialinformationen zugänglich machen. Mit dieser Kombination aus Nachhaltigkeit und modernster Technologie bietet Wipak seinen Kunden einen einfachen Zugang zu relevanten Informationen, die beispielsweise für die Erstellung von Konformitätserklärungen im Rahmen der EU-Verordnung für Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) benötigt werden.

„Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, nachhaltige Produkte zu verwenden“, erklärte Susan Janssen, Managerin Sustainability & Sustainable Products bei der Wipak Group. „Deshalb überlegen wir, eine effiziente Lösung anzubieten, beispielsweise in Form des digitalen Produktpasses von R-Cycle. Dieser ermöglicht es, alle relevanten Daten zu unseren Verpackungen jederzeit standardisiert abzurufen. So können beispielsweise Recyclingzertifikate schnell und unkompliziert erstellt werden, ohne dass manuell Informationen von Lieferanten eingeholt werden müssen.“

Mit dem digitalen Produktpass bietet Wipak eine zukunftsweisende Lösung, die nicht nur die Transparenz und Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette verbessert, sondern auch zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beiträgt. Gleichzeitig unterstützt diese Innovation Unternehmen dabei, gesetzliche Vorgaben wie die PPWR effizient zu erfüllen.

Die Präsentation der neuen Verpackungslösungen und der enge Austausch mit Partnern wie R-Cycle unterstreichen Wipaks Engagement, die Verpackungsindustrie durch nachhaltige und digitale Innovationen voranzubringen.