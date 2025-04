Wie vorkonfektionierte Verpackungen Pharmahersteller entlasten

Schneller im Markt mit PrePackaging Service von Faller Packaging

Pharmahersteller jonglieren nach der Markteinführung eines neuen Medikaments damit, Produktionskapazitäten wirtschaftlich zu kalkulieren und das Investitionsrisiko zu minimieren. In diesem Spannungsfeld bietet der PrePackaging Service von Faller Packaging einen cleveren Ausweg mit maßgeschneiderten, vorkonfektionierten Verpackungslösungen. Seit zwei Jahren ergänzt Maschinenhersteller Schubert-Pharma erfolgreich das Angebot von Faller Packaging.

Die Herausforderungen bei der Einführung neuer Medikamente sind groß. Der Zeitraum zwischen Zulassung und Launch soll möglichst kurz sein, damit das Arzneimittel zügig und sicher auf den Markt kommt. Zudem führt der ungewisse Erfolg des Produkts zu Problemen, was die Investitionsentscheidungen bei Verpackungskapazitäten angeht. Faller Packaging, Spezialist für Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte, unterstützt die Pharmahersteller mit dem PrePackaging Service. Dahinter steckt die Entwicklung vorkonfektionierter Ready-to-use-Verpackungen, die genau auf das Produkt abgestimmt sind und alle relevanten branchenspezifischen Anforderungen erfüllen.

Schnelle Anpassung ist erforderlich

Je eher ein Medikament überall erhältlich ist, umso schneller profitieren die Patienten, und die hohen Entwicklungskosten machen sich bezahlt. Das funktioniert aber nur, wenn die Pharmaunternehmen die Arzneimittelherstellung zügig an den steigenden Bedarf anpassen können. Reicht anfangs eine manuell bestückte Verpackung aus, ist bei einem erfolgreichen Launch schnellstens eine automatisierbare Lösung gefragt. Doch bis zur erneuten Zulassung mit einer maschinengängigen Verpackung und der Inbetriebnahme einer Anlage können viele Monate vergehen.

Andersherum tragen Hersteller, die schon vor dem Launch eine hohe Produktionskapazität aufbauen, ein großes Investitionsrisiko. Auch bei bereits etablierten Produkten können Verpackungsengpässe entstehen – etwa durch unerwarteten Markterfolg oder regionale, beziehungsweise saisonale Schwankungen. Bei all diesen Herausforderungen unterstützt Faller Packaging die Kunden.

Kleine oder große Mengen

Welche Vorteile hat der PrePackging Service von Faller Packaging? Er ermöglicht einen schnellen und effizienten Markteintritt für pharmazeutische Produkte. Zusammen mit dem Kunden werden pharmakonforme und recycelbare Kartonverpackungen für alle Parenteralia und verschiedene Darreichungsformen wie Vials, Ampullen, Spritzen und Medical Devices erarbeitet. Die Entwicklungsabteilung begleitet den Prozess ab der Clinical Trial Phase 3 sehr eng, um die optimale Verpackungslösung für das Produkt zu finden. Kleine Mengen oder komplexe Konstruktionen fertigt Faller Packaging von Hand. Bei steigendem Bedarf produziert der Verpackungsspezialist halb- bis vollautomatisch und stellt dazu die Faltschachteln maschinell auf. Die Konzepte können maschinengängig und für spätere Großmengen über Verpackungsmaschinen ohne Veränderung eingesetzt werden.

Doppelte Expertise mit Faller und Schubert

Gemeinsam mit Schubert-Pharma bietet Faller Packaging den Seamless Packaging Service an, der mit dem PrePackaging Service Hand in Hand geht. Dabei projektieren und realisieren die Partner Verpackungsprozesse von manuell bis vollautomatisiert – abgestimmt auf die Erfordernisse des Kunden und skalierbar auf die benötigte Stückzahl. Im Januar präsentierten die beiden Partner den gemeinsamen Service auf der Pharmapack in Paris. „Die Messe war eine großartige Gelegenheit, um unsere innovativen Lösungen einem internationalen Fachpublikum vorzustellen und neue Partnerschaften in der Pharma-, Healthcare- und Medtech-Branche zu knüpfen“, resümiert Product Manager Benjamin Rist.