Hochpräzise Verklebung von Tabakverpackungen

Druckweiterverarbeitung

Die tabakverarbeitende Industrie stellt in ihrer Produktion besondere Anforderungen an die Qualität und Genauigkeit des Klebstoffauftrags. Angefangen bei der Verklebung der Verschlussklappen und Klebelaschen der Zigaretten-Faltschachteln über das Applizieren der Steuermarken und Onserts bis hin zur Verklebung der Folierung – bei allen diesen Anwendungen ist ein präziser Auftrag kleinster Klebstoffpunkte eine Grundanforderung dieser Industrie.

Hier galt das elektromagnetische Heißleimventil tesla pro von Baumer hhs bislang weltweit als Maßstab. Mit seinem neuen elektrischen Heißleimventil PXH 1000 hebt das deutsche Unternehmen die im Punktauftrag erreichbare Genauigkeit jetzt noch einmal auf ein höheres Niveau. „Das PXH 1000 ist das weltweit erste elektrische Heißleimventil mit der Schließkraft eines elektropneumatischen Heißleimventils. Damit erlaubt es eine noch höhere Qualität der aufgetragenen Klebstoffpunkte mit nahezu eliminiertem Tailing“, betont Floriano Erario, Technical Sales Manager Tobacco Applications bei Baumer hhs, die Vorteile, die diese Pionierleistung des Unternehmens in der Verklebung von Tabakverpackungen mit sich bringt.

So garantiert das PXH 1000 mit seiner dreifach höheren Schließkraft im Auftrag der Klebstoffpunkte einen bislang nicht gekannten sauberen Abriss. Erario: „Unser neues elektrisches Heißleimventil minimiert noch einmal deutlich eine mögliche Verschmutzung in den Maschinen – und damit auch den erforderlichen Reinigungsaufwand.“

Damit nicht genug: Das PXH 1000 trägt bei höchsten Maschinengeschwindigkeiten Klebstoffe mit Viskositäten von 1.000 bis 3.000 mPa·s auf. Bei Bedarf sind sogar Viskositäten bis 7.000 mPa·s möglich. Kurz: Hersteller von Verpackungen für Tabakprodukte bekommen zusätzliche Flexibilität an die Hand. Mit dem neuen elektrischen Heißleimventil können sie neben EVA- (Ethylen-Vinylacetat) und PO- (Polyolefin) auch PSA- (Pressure Sensitive Adhesive) und Fugitiv-Klebstoffe applizieren.

Wie das tesla pro-Heißleimventil wartet auch das PXH 1000 mit einer langen Lebensdauer um 1 Mrd. Schaltungen auf. Zudem zeichnet es sich durch die Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus, für die die marktführenden Lösungen von Baumer hhs für den industriellen Klebstoffauftrag und die zugehörige Qualitätssicherung weltweit bekannt sind. Das alles sind auch Kriterien einer verbesserten Nachhaltigkeit in der Verpackungsherstellung, da hier eine stabilere Produktion ermöglicht wird, in der weniger Abfall entsteht und Systemkomponenten seltener ausgewechselt werden müssen.

Baumer hhs verfügt über mehr als 25 Jahre Praxiserfahrung rund um den Klebstoffauftrag in den Verpackungsmaschinen der tabakverarbeitenden Industrie. „Auf dieser Basis blicken wir konsequent nach vorne und ermöglichen es unseren Kunden immer wieder, ihre Produkte zu verbessern und diese effizienter herzustellen. So definiert auch unser neues Heißleimventil einen neuen Standard – den unsere Mitbewerber schon bei unserem tesla pro-Ventil nicht erreichen konnten“, stellt Erario fest. „Mit dem PXH 1000 haben wir unsere Technologieführerschaft bei elektrischen Klebstoffauftragsventilen noch weiter ausgebaut.“

In der Entwicklung des Ventils kamen neueste Technologien unterstützend zum Einsatz. Unter anderem im Bereich der Computer-Simulation. „Wir optimieren mit modernsten technischen Hilfsmitteln nicht nur unsere Produkte. Vielmehr ermöglichen sie es uns auch, diese schneller auf den Markt zu bringen“, erklärt Erario.

Das neue Heißleimventil PXH 1000 ist ab sofort lieferbar. Zunächst ist es für den Einsatz in der tabakverarbeitenden Industrie verfügbar. Später werden auch andere Branchen von seiner hohen Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit in der Verpackungsherstellung sowie in der Endverpackung profitieren können.

Vor der Vertriebsfreigabe wurde das neue PXH 1000 über Monate hinweg bei Kunden von Baumer hhs in der tabakverarbeitenden Industrie im täglichen Praxiseinsatz getestet. Sowohl die Hersteller der Tabakprodukte als auch ihre Verpackungslieferanten zeigten sich beeindruckt von den mit ihm erreichbaren Ergebnissen. Gleiches gilt für die Maschinenhersteller. Erario: „Angesichts dieser Resonanz aus der tabakverarbeitenden Industrie kann es keinen Zweifel geben, dass das PXH 1000 die Anforderungen anderer Einsatzbereiche mühelos abdecken kann.“