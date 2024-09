Wegweisende Messe für die Verpackungsbranche im Wandel

Fachpack 2024

Nach drei erfolgreichen Messetagen schloss die Fachpack 2024 mit einem positiven Fazit ihre Tore. Insgesamt 37.000 Fachbesucher, davon ein Drittel aus dem Ausland, informierten sich bei 1.455 Ausstellern über aktuelle Trends und Innovationen und diskutierten die drängenden Herausforderungen der Verpackungsbranche. Das Leitthema „Transition In Packaging“ prägte sowohl die Hallen als auch das Rahmenprogramm. „Der große Zuspruch unterstreicht die Innovationskraft und Lösungsorientierung der europäischen Verpackungsbranche, trotz zahlreicher Herausforderungen“, resümiert Heike Slotta, Executive Director Exhibitions der NürnbergMesse. Die Fachpack 2025 wird zeitgleich mit der Powtech Technopharm im Messezentrum Nürnberg stattfinden.

Wichtiger Impulsgeber in einer Branche im Wandel

„Die Fachpack hat sich einmal mehr als wegweisende Plattform und Impulsgeber für die europäische Verpackungsindustrie bewiesen“, so Slotta. „Die Branche steht vor großen Herausforderungen – neue Regularien, Anforderungen an Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie der demographische Wandel, ergänzt durch Themen wie Energieversorgung, Lieferketten, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Drei Tage lang konnten wir live erleben, wie innovativ und zuversichtlich die Branche den Wandel mitgestaltet.“ Das Motto „Wir machen Zukunft“ spiegelt dies treffend wider.

Besucher aus ganz Europa

Die Fachpack 2024 zog Besucher aus ganz Europa an. Neben Deutschland waren die wichtigsten Herkunftsländer Österreich, Schweiz, Italien, Tschechien, Polen, die Niederlande, Frankreich, Spanien, die Türkei und Ungarn. Der internationale Anteil lag bei 33 Prozent.

Fachpublikum: Entscheider vor Ort

96 Prozent der Fachbesucher zeigten sich mit dem Angebot in den Messehallen zufrieden, wie eine unabhängige Umfrage ergab. Etwa 90 Prozent der Besucher waren in Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens involviert, zwei Drittel davon in leitender Position. Besonders stark vertreten waren die Branchen Food und Feed, Pharma und Medizin, Chemie, Kosmetik, Handel, Automotive, Elektronik, Non-Food, Logistik und Verpackung.

Erfolgreicher Start des Netzwerks Women4Packaging

Das neue Networking-Event Women4Packaging stieß auf große Resonanz. 150 Branchenexpertinnen nutzten am ersten Messetag die Gelegenheit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Vera Strauch, Gründerin der Female Leadership Academy, gab mit ihrer Keynote starke Impulse. „Das Netzwerk wird ausgebaut und regelmäßige Treffen sind geplant“, so Phuong Anh Do, Deputy Director Fachpack. Sie betonte die Bedeutung des Netzwerks: „Es gibt zahlreiche qualifizierte Frauen in der Verpackungsbranche, und mit Women4Packaging haben wir eine Plattform geschaffen, die echten Mehrwert bietet.“

Verleihung des Deutschen Verpackungspreises und der Gold-Awards

Am ersten Messetag wurden die Gewinner des Deutschen Verpackungspreises bekannt gegeben. Insgesamt 41 innovative Lösungen, die bereits im August ausgezeichnet wurden, standen im Fokus. Fünf besonders herausragende Innovationen erhielten die Gold-Awards in den Kategorien Digitalisierung, Funktionalität & Convenience, Nachhaltigkeit und Verpackungsmaschinen.

Neues Format: „Packaging Machinery Forum“ 2025

Im Frühsommer 2025 wird das „Packaging Machinery Forum“ in Kooperation mit der Fachpack von Packaging Valley e.V. veranstaltet. Dieses führende Forum für den Verpackungsmaschinenbau bietet exklusive Einblicke in die Zukunft der Branche und fokussiert sich auf technologische Entwicklungen wie Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und zukunftssichere Produktion. Teilnehmer dürfen maßgeschneiderte Sessions von hochkarätigen Experten erwarten und erhalten optimale Networking-Möglichkeiten.

Termin vormerken: Die nächste Fachpack findet zusammen mit der Powtech Technopharm vom 23. bis 25. September 2025 im Messezentrum Nürnberg statt.