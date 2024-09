Optimum Group präsentiert digital bedruckte Standbodenbeutel

Fachpack: Optimum Group

Die Optimum Group, ein international agierender Anbieter von Etiketten und flexiblen Verpackungslösungen, wird auf der FachPack 2024 ihre neuesten Produktinnovationen vorstellen. Im Fokus steht die neue Produktlinie für Standbodenbeutel, die durch die kürzlich installierte HP-Indigo-200K-Druckmaschine realisiert werden konnte.

Dank der Investition in die HP Indigo 200K konnte die Optimum Group ihre Produktionskapazitäten signifikant ausbauen. „Die HP Indigo 200K ermöglicht eine um 30 % höhere Geschwindigkeit und eine Produktivitätssteigerung von bis zu 45 % im Vergleich zu früheren Modellen. Zusätzlich senkt sie den Energieverbrauch um 25 %, was zu einer umweltfreundlicheren Produktion beiträgt“, so die Optimum Group.

Anzeige

Durch die neue Pouch-Linie kann die Optimum Group nun Standbodenbeutel in kleinen bis mittleren Auflagen noch flexibler und effizienter herstellen. Dies bringt Vorteile wie schnelle und flexible Lieferung sowie maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenbedürfnisse. Die Standbodenbeutel sind vielseitig einsetzbar und bieten Lösungen für unterschiedliche Branchen.

Halle 3A, Stand 347