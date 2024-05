Neue Schläuche vermeiden Verkohlung von Schmelzklebstoffen

Drupa 2024: Baumer hhs

Heißleime sind bewährte Klebstoffe in der Verpackungsherstellung, die eine unmittelbare Verklebung und sofortige Belastung der Klebeverbindung zulassen . Jedoch bringt die Einwirkung von Hitze und Sauerstoff auf den Heißleim signifikante Herausforderungen mit sich. Diese äußeren Einflüsse führen zu Verkokungen/Verkohlungen im Heißleimsystem, die schwerwiegende Störungen des Auftragsprozesses nach sich ziehen.

Zu den häufigsten Problemen gehören verstopfte Düsen und Filter, die wiederum zu erheblichen Einbußen in der Qualität des Klebstoffauftrags führen. Diese Störungen haben weitreichende Auswirkungen, die nicht nur den Verpackungsprozess selbst betreffen, sondern auch die vorgelagerten Herstellungsprozesse erheblich beeinträchtigen können.

Ein weiteres Problem sind die hohen Ersatzteilkosten, die durch den Austausch der verkokten Komponenten entstehen. Die Folgen der Verkokung zwingen oft dazu, verfrüht Teile des Heißleimauftragssystems auszutauschen zu müssen, was zu erheblichen Kosten führt und die Effizienz des gesamten Prozesses beeinträchtigt.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, Lösungen zu entwickeln und Maßnahmen zu ergreifen, um die Einwirkung von Hitze und Sauerstoff auf Heißleim und damit die Verkokung/Verkohlung zu minimieren.

Lösungen, um Verkohlung von Schmelzklebstoffen zu minimieren



Die Verkohlung von Schmelzklebstoffen bei hohen Temperaturen stellt eine ernsthafte Herausforderung für industrielle Anwendungen dar. Sauerstoffeinwirkung bei hohen Temperaturen beschleunigt diesen Prozess erheblich. Um die Verkohlung effektiv zu verhindern, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Klebstofftemperatur zu senken und die Sauerstoffeinwirkung zu minimieren.

Ingenieure von Baumer hhs haben in umfangreichen Experimenten festgestellt, dass die flexiblen Kunststoff-Innenseelen der üblichen Heißleimschläuche nicht gasdicht sind und daher die Verkohlung fördern. Im Gegensatz dazu zeigten die Versuche, dass die Metallanschlüsse der Heißleimschläuche gasdicht sind. In diesen gasdichten Bereichen trat auch bei längerer Erhitzung keine Verkohlung des Heißleims auf.

Diese wichtigen Beobachtungen führten zu dem Ansatz, auch die Innenseelen der Heißleimschläuche gasdicht zu gestalten, um die Sauerstoffeinwirkung zu minimieren und somit die Verkohlung zu verhindern.

Nach intensiver Forschung und einer gründlichen Patent- und Literaturrecherche hat Baumer hhs festgestellt, dass Innenseelen in Form von Metallschläuchen am effektivsten sind. Diese Schläuche, die in der Gasindustrie erprobt sind, haben sich als geeignete Lösung für Schmelzklebstoffanwendungen erwiesen.

Die Verwendung von Metallschläuchen als Innenseelen stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und bietet eine zuverlässige Methode, um die Verkohlung von Schmelzklebstoffen zu verhindern. Durch die Minimierung der Sauerstoffeinwirkung wird die Prozesssicherheit erhöht und die Langlebigkeit der Systeme verbessert.

50-Stunden-Test bei 180°C beweist klaren Vorteil

Die neuen Xmelt DF-Schläuche von Baumer hhs zeigen beeindruckende Ergebnisse und setzen neue Maßstäbe in der Heißleimtechnologie. In einem umfassenden 50-Stunden-Test bei 180°C blieb der Klebstoff in den Xmelt DF Schläuchen klar und unverändert, während er in Standardschläuchen verbrannte und zu Verstopfungen von Düse und Filter führte.

Die Abkürzung DF steht für “degradation free” und spiegelt die herausragende Leistungsfähigkeit dieser Schläuche wider. Die Verbrennungsfreiheit wird durch umfangreiche Tests gestützt, die die Effektivität der Xmelt DF-Schläuche belegen. Diese Schläuche verhindern effektiv das Verbrennen des Klebstoffs und sorgen so für eine störungsfreie Produktion und eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

Europäische Einspruchsabteilung widerruft Patent

Baumer hhs sah sich in den vergangenen Jahren einem bedeutenden Hindernis gegenüber, als ein Mitbewerber ein Patent für flexible Heißschmelzschläuche mit Metallinnenseele anmeldete. Diese Patentanmeldung behinderte die Entwicklungsbemühungen des Unternehmens erheblich und stellte eine große Herausforderung dar.

In Zusammenarbeit mit zwei Industriepartnern setzte sich Baumer hhs proaktiv gegen das strittige Patent zur Wehr. Dank intensiver Bemühungen konnte am 8. Mai 2024 ein bedeutender Erfolg erzielt werden: Die Europäische Einspruchsabteilung widerrief das Patent vollständig.

Dieses Ergebnis stellt einen wichtigen Meilenstein dar und gewährleistet einen fairen Wettbewerb in der Branche. Es sichert zudem den uneingeschränkten Zugang zu gasdichten Heißschmelzschläuchen für alle Marktteilnehmer und fördert die Weiterentwicklung innovativer Technologien.

Xmelt DF-Schläuche ab sofort erhältlich

Baumer hhs freut sich bekannt zu geben, dass die innovativen Xmelt DF-Schläuche ab sofort sowohl für Baumer hhs Systeme als auch für Wettbewerbssysteme mit Ni-120 RTD verfügbar sind.

Besuchen Sie Baumer hhs auf der Drupa 2024 in Düsseldorf, um mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der Xmelt DF-Schläuche zu erfahren.

Halle 6, Stand A30