Vor- und Nachteile

Mit dem passenden Pumpensystem zum optimalen Flow

Um eine konsistente Druckqualität im Flexodruck zu erzielen, ist ein optimaler Farbfluss (Flow) im Farbkreislauf sicherzustellen, damit immer frische Farbe im Umlauf ist, keine Farbablagerungen entstehen und Luft aus dem Kammerrakel entweichen kann, so dass die Näpfchen der Rasterwalze gleichmäßig mit Farbe gefüllt werden.

Was macht eigentlich einen guten Flow aus?

Entscheidend ist, dass die Kammerrakel der Anwendung entsprechen ausreichend mit Farbe gefüllt ist. Bei einer geringen Farbabnahme durch das Substrat wird ein niedrigerer Flow benötigt als bei einer hohen Farbabnahme, wie dass beim Lackieren oder Bedrucken großer Flächen der Fall ist. Der Regulierung des Farbflusses kommt daher zentrale Bedeutung zu, wobei ein stimmiges Verhältnis von Farbzufuhr in die Kammer und Farbablauf aus der Kammer anzustreben ist.

Was den Farbrücklauf betrifft, so sollte dieser möglichst per Gravitation erfolgen. Diese Art der Rückführung ist die einfachste Möglichkeit, die Farbe zu entgasen und Schaumbildung entgegenzuwirken. Häufig lässt sich ein Gravitationsrücklauf jedoch konstruktions- oder installationsbedingt in der Praxis nicht umsetzen. Dann wird es erforderlich, den Farbrückfluss mithilfe einer Pumpe zu steuern. Hierbei gilt: die Rücklaufpumpe muss der Förderpumpe, angepasst an das Kammerrakelsystem, folgen.

Das Farbpumpensystem muss gewährleisten, dass einerseits die Rücklaufpumpe einen höheren Volumenstrom erzeugt als die Förderpumpe, damit kein Überdruck und andererseits kein Vakuum im Kammersystem entsteht

Für die Farbzufuhr ist ein pulsfreier Farbstrom ideal. Dies lässt sich nicht mit allen Pumpentypen bewerkstelligen, daher kommen in vielen Fällen Pumpen mit Pulsationsdämpfer zum Einsatz. In der Druckindustrie werden üblicherweise drei Pumpentypen verbaut:

Pulsfreie Pumpen

– Zentrifugalpumpen

Pumpen mit Puls, ergänzt um Pulsationsdämpfer

– (Druckluft-)Membranpumpen

– (elektrische) Schlauchpumpen

Die Ausführung der Pulsationsdämpfer ist von Hersteller zur Hersteller unterschiedlich. AkeBoose hat eine besondere Form des Pulsationsdämpfers entwickelt, dessen Innenraum eine sehr glatte Oberfläche und fließende Konturen aufweist. Dadurch ist der Dämpfer leicht selbstreinigend, es können sich keine Farbablagerungen ansammeln. Bei der Reinigung des Farbkreislaufes wird der Pulsationsdämpfer automatisch mit durchgespült.

Welcher Pumpentyp eignet sich für welche Anwendung?

Zur Bewertung der Eignung ist es sinnvoll, die Eigenschaften, Vorteile und Einschränkungen des jeweiligen Pumpentyps heranzuziehen.

1. Zentrifugalpumpen

garantieren eine pulsfreie Farbzufuhr

eignen sich vorrangig für Anwendungen mit wenig Farbwechseln, da die Reinigung der Pumpe manuell erfolgen muss und relativ zeitintensiv ist

können ausschließlich in Kombination mit Gravitationsrücklauf eingesetzt werden, da sich die Pumpenbauart nicht eignet, um als Rücklaufpumpe verwendet zu werden

bieten sich somit sehr gut für sensible Farben an, die zum Schäumen neigen, da über die lange Strecke des Gravitationsrückflusses Luft aus der Farbe entweichen kann

können alle Farbsysteme mit Viskositäten bis 150 Centipoise (entspricht 40 Sekunden im DIN4-Auslaufbecher) fördern

sind kostengünstig in der Anschaffung

sind nicht selbstansaugend, müssen daher zwangsläufig im Behälter installiert werden

Die Zentrifugalpumpen-Serie „EPZ“ aus dem Hause AkeBoose verfügt über einen integrierten Bypass, der eine stufenlose Flow-Regulierung von 1 bis 25 l/min ermöglicht. Die Pumpeneinheit umfasst auch einen Farbbehälter mit einem Fassungsvolumen von 25 bis 55 Liter. Der Schrägboden im Behälter gewährleistet optimale Farbansaugung selbst bei niedrigem Füllstand (Abbildung 1).

2. Membranpumpen

eignen sich auch für Anwendungen mit häufigen Farbwechseln, weil sie sich einfach und schnell reinigen lassen

benötigen einen Pulsationsdämpfer für eine pulsationsarme Farbzufuhr

eignen sich für alle Farbsysteme und alle Viskositäten

ermöglichen die einfache Flow-Regulierung über eine Druckluftdrossel, welche allerdings sensibel auf Viskositätsänderungen im Druckprozess reagiert – es empfiehlt sich daher eine regelmäßige Überprüfung der Viskosität

haben ein mittleres Preisniveau in der Anschaffung

sind nahezu wartungsfrei und kostengünstig im Unterhalt

haben wegen des Einsatzes von Druckluft eine mäßige Energiebilanz

sind selbstansaugend

lassen sich gut in die Maschinensteuerung integrieren

Mit der Serie „EPQ“ bietet AkeBoose ein kompaktes Pumpensystem mit zwei geregelten Membranpumpen für einen gleichmäßigen Farbfluss im Zu- und Rücklauf des Kammerrakelsystems. Die integrierte Farbumkehrung unterstützt eine zügige und unkomplizierte Reinigung des Systems beim Farbwechsel. Pumpeneinheiten für bis zu vier Druckwerke können platzsparend in einem Schaltschrank integriert werden.

3. Schlauchpumpen (elektrisch)

eignen sehr gut sich für Anwendungen mit häufigen Farbwechseln, da sie sich äußerst leicht reinigen lassen

ermöglichen durch Verwendung verschiedener Schläuche eine vollständige Medientrennung und können zudem auch steril betrieben werden, z.B. beim Einsatz für die Bedruckung von Pharmaerzeugnissen

eignen sich für alle Farbsysteme

benötigen einen Pulsationsdämpfer für eine pulsationsarme Farbzufuhr

bieten eine sehr verlässliche Flow-Regulierung über Frequenzregler

verfügen über eine gute Energiebilanz

haben höhere Anschaffungskosten als die übrigen Pumpentypen, welche durch einfache Handhabung und niedrigen Energiebedarf aber teilweise wieder relativiert werden

erfordern regelmäßigen Austausch der Schläuche, die typische Lebensdauer des Schlauchs liegt zwischen 3 – 12 Monaten (je nach geförderter Flüssigkeit)

bieten sehr gute Integrationsmöglichkeiten in die Maschinensteuerung, z.B. um den

Farbfluss oder die Temperatur des Mediums zentral zu überwachen.

Die AkeBoose GmbH entwickelt und liefert projektbezogen maßgeschneiderte Pumpenlösungen. Abbildung 2 zeigt eine Doppellackversorgung mit Konditionierung für UV-Lacke inklusive Temperierung. Für dieses System wurden Schlauchpumpen mit stufenloser Farbflussregelung und Strömungsumrichter für die einfache Entleerung des Kammerrakelsystems verwendet.