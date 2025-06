Chespa führt vollautomatisierte Plattenverarbeitung ein

Flexodruck - Druckvorstufe

Als Chespa seine Flexodruckplattenherstellung weiter automatisieren wollte, entschied sich das Unternehmen für die Einführung von ThermoFlexX Catena+ von XSYS. Diese End-to-End-One-Touch-Lösung hat laut Chespa die Effizienz gesteigert, die Plattenqualität verbessert und menschliche Fehler minimiert.

Mit Hauptsitz in Chorula, Polen, umfasst Chespa sp. z o. o. 18 Unternehmen in sieben Ländern. Das Portfolio reicht von Prepress-Dienstleistungen, Fotopolymer-Flexodruckplatten und Verpackungsmanagement bis hin zu Druckfarben und Stanzformen für die Druckindustrie. Der Vorstufenspezialist liefert Flexoplatten an Druckereien in ganz Europa, die für den Druck hochwertiger flexibler Verpackungen und Wellpappe-Produkte zahlreicher globaler Marken eingesetzt werden.

Anzeige

Partnerschaft mit XSYS bringt technologische Vorteile

Chespa ist ein enger Industriepartner von XSYS, unterstützt technologische Entwicklungen wie die nyloflex FTL-Flexodruckplatte und nimmt regelmäßig an gemeinsamen Drucktests teil. In den letzten 20 Jahren haben beide Unternehmen zusammen Innovationen im Flexodruck vorangetrieben und gezielte Lösungen für sich wandelnde Marktanforderungen entwickelt. Die Installation der ThermoFlexX Catena+ Linie am Standort Chorula ermöglicht es Chespa, weiterhin eine führende Rolle in der Flexodruckplattenherstellung einzunehmen und seinen Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.

„Wir vertrauen XSYS seit vielen Jahren als Technologiepartner. Unser neuestes Projekt – die Implementierung einer vollautomatisierten Catena+ Plattenverarbeitungslinie – hat bei uns einen hoch effizienten Produktionsprozess etabliert“, erklärt Marek Siekiera, CEO der Chespa-Gruppe. „Wir haben uns bewusst für diese Lösung entschieden, um Herausforderungen wie die Vielfalt an Produktionsmaschinen und fehlende Prozessautomatisierung anzugehen – in dem Wissen, dass sich das System unter realen Produktionsbedingungen am Markt bereits bewährt hat.“

Catena+ vereint die Plattenherstellung in einem durchgängigen, vernetzten Workflow und besteht aus dem ThermoFlexX TFxX80-Laser, der Belichtungseinheit Catena-E mit LED-Technologie sowie der Catena-WDLS – einem Wasch-, Trocknungs- und Nachbelichtungsmodul. Zwischen den Stationen sorgt die Catena-R für die automatische Plattenweitergabe. Damit ist Catena+ eine echte „Hands-off“-Lösung, die keinerlei Bedienereingriff vom Laden der Platte bis zur Entnahme der druckfertigen Platte erfordert. Zudem ist das System besonders einfach und intuitiv zu bedienen – mit der benutzerfreundlichen ThermoFlexX-Oberfläche auf einem Full-HD-Touchscreen.

„Unser Hauptziel war es, die Produktivität zu steigern und das Risiko menschlicher Fehler in den einzelnen Prozessschritten zu minimieren. Das ist uns mit Catena+ gelungen“, erläutert Marek Siekiera weiter. „Der Betrieb der neuen Anlage hat zu höherer Produktivität und effizienterem Materialeinsatz bei der Verarbeitung der Fotopolymerplatten geführt. Darüber hinaus bringt die Umstellung von unserem bisherigen konventionellen System auf Catena-E mit UV-LED-Belichtung eine deutlich bessere Bildwiedergabe und konstant hohe Plattenqualität. Das ermöglicht unseren Kunden höhere Druckgeschwindigkeiten mit weniger Stillstandszeiten zur Reinigung.“

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde die neue Anlage parallel zu den bestehenden Systemen installiert – ohne Unterbrechungen im Betrieb. Die Techniker führten alle Installationsarbeiten zügig durch. Das XSYS-Team war von Anfang an involviert – von der Beratung in der Entscheidungsphase über technische Unterstützung während der Installation bis hin zur Schulung der Bediener bei der Inbetriebnahme des neuen Systems.

Erfolgreiche Implementierung und Blick in die Zukunft

„Ein wichtiger Aspekt dieser Investition ist, dass wir mit Catena+ ein komplettes System aus einer Hand erhalten – keine Kombination aus Modulen verschiedener Hersteller“, so Marek Siekiera. „Die Installation verlief reibungslos und wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung für diese vollautomatisierte und wartungsarme Plattenverarbeitungslösung. Wir denken bereits über die Anschaffung einer weiteren Catena+ Linie von XSYS nach.“

„Wir schätzen die enge Zusammenarbeit mit Chespa sehr – sie bringen enorm viel Erfahrung mit“, kommentiert Ralph Johannpeter, Vertriebsleiter DACH. „Wir fühlen uns geehrt, dass sie ihr Vertrauen in die Technologie von XSYS erneut bekräftigt haben. Als Marktführer erkennt Chespa den hohen Wert, den Catena+ bietet, und wir sehen bereits jetzt den großen Einfluss, den diese innovative Technologie auf das Unternehmen hat.“