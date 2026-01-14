Smurfit Westrock Herzberg nimmt neue Digitaldruckmaschine in Betrieb

Mehr Flexibilität und Qualität mit dem Digitaldruck

Smurfit Westrock hat am Standort Herzberg eine neue Digitaldruckmaschine Delta SPC 130 von Koenig & Bauer Durst erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem System erweitert das Unternehmen seine Produktionsmöglichkeiten im Bereich Wellpappenverpackungen und reagiert auf die steigende Nachfrage nach flexiblen, kurzfristig realisierbaren Drucklösungen.

Die Digitaldruckmaschine ermöglicht präzise Druckergebnisse auf sämtlichen Wellpappenqualitäten – von feinen F-Wellen bis hin zu stabilen Doppelwellen. Mit einer Auflösung von bis zu 1.000 dpi lassen sich fotorealistische Motive, feine Linienführungen und intensive Farbflächen umsetzen. Auch Weißdrucke mit hohen Kontrasten sind Bestandteil des Druckprozesses. Durch die digitale Technologie können Verpackungen ohne feste Mindestauflagen produziert werden, einschließlich individueller Versionierungen und Personalisierungen.

Für Kunden ergeben sich daraus mehrere Vorteile: Neue Designs können kurzfristig umgesetzt werden, Kleinserien ebenso effizient wie umfangreiche Produktionsvolumen. Darüber hinaus ermöglicht der Digitaldruck die Applikation funktionaler Elemente wie QR-Codes, EAN- oder Seriennummern direkt auf der Verpackung. Inhalte können flexibel angepasst und Kampagnen in Echtzeit gesteuert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Die eingesetzten Farben und Materialien sind faser- und wasserbasiert, geruchsneutral und vollständig recyclingfähig. Smurfit Westrock deckt nach eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Papierherstellung über die Verpackungsproduktion bis hin zum Recycling.

„Mit der neuen Digitaldruckmaschine erweitern wir unsere technologischen Möglichkeiten und schaffen zugleich zusätzliche Optionen für nachhaltige Verpackungslösungen“, sagt Michael Illemann, General Manager der Herzberger Wellpappe. Ziel sei es, Kunden entlang des gesamten Entwicklungsprozesses zu begleiten – von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt.

Alle am Standort produzierten Verpackungen entsprechen geltenden Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards, darunter FSC-Zertifizierung und BRC-Richtlinien. Mit der Investition stärkt Smurfit Westrock den Standort Herzberg und baut sein Angebot an flexiblen, qualitativ hochwertigen und ressourcenschonenden Verpackungslösungen weiter aus.