Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Mehr Flexibilität und Qualität mit dem Digitaldruck

Smurfit Westrock Herzberg nimmt neue Digitaldruckmaschine in Betrieb

von Ansgar Wessendorf,
Smurfit Westrock Herzberg nimmt neue Digitaldruckmaschine in Betrieb
Die Digitaldruckmaschine von Koenig & Bauer Durst ermöglicht hochwertige Druckergebnisse auf unterschiedlichen Wellpappenqualitäten (Quelle: Smurfit Westrock)

Smurfit Westrock hat am Standort Herzberg eine neue Digitaldruckmaschine Delta SPC 130 von Koenig & Bauer Durst erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem System erweitert das Unternehmen seine Produktionsmöglichkeiten im Bereich Wellpappenverpackungen und reagiert auf die steigende Nachfrage nach flexiblen, kurzfristig realisierbaren Drucklösungen.

Die Digitaldruckmaschine ermöglicht präzise Druckergebnisse auf sämtlichen Wellpappenqualitäten – von feinen F-Wellen bis hin zu stabilen Doppelwellen. Mit einer Auflösung von bis zu 1.000 dpi lassen sich fotorealistische Motive, feine Linienführungen und intensive Farbflächen umsetzen. Auch Weißdrucke mit hohen Kontrasten sind Bestandteil des Druckprozesses. Durch die digitale Technologie können Verpackungen ohne feste Mindestauflagen produziert werden, einschließlich individueller Versionierungen und Personalisierungen.

Anzeige

Für Kunden ergeben sich daraus mehrere Vorteile: Neue Designs können kurzfristig umgesetzt werden, Kleinserien ebenso effizient wie umfangreiche Produktionsvolumen. Darüber hinaus ermöglicht der Digitaldruck die Applikation funktionaler Elemente wie QR-Codes, EAN- oder Seriennummern direkt auf der Verpackung. Inhalte können flexibel angepasst und Kampagnen in Echtzeit gesteuert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Die eingesetzten Farben und Materialien sind faser- und wasserbasiert, geruchsneutral und vollständig recyclingfähig. Smurfit Westrock deckt nach eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Papierherstellung über die Verpackungsproduktion bis hin zum Recycling.

Michael Illemann
Michael Illemann, General Manager der Herzberger Wellpappe
(Quelle: Smurfit Westrock)

„Mit der neuen Digitaldruckmaschine erweitern wir unsere technologischen Möglichkeiten und schaffen zugleich zusätzliche Optionen für nachhaltige Verpackungslösungen“, sagt Michael Illemann, General Manager der Herzberger Wellpappe. Ziel sei es, Kunden entlang des gesamten Entwicklungsprozesses zu begleiten – von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt.

Alle am Standort produzierten Verpackungen entsprechen geltenden Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards, darunter FSC-Zertifizierung und BRC-Richtlinien. Mit der Investition stärkt Smurfit Westrock den Standort Herzberg und baut sein Angebot an flexiblen, qualitativ hochwertigen und ressourcenschonenden Verpackungslösungen weiter aus.

Schlagwörter: , ,

Das könnte Sie auch interessieren

AVT beschleunigt globales Wachstum mit neuem Leiter für Global Sales

AVT beschleunigt globales Wachstum mit neuem Leiter für Global Sales

Weiterlesen
Kodak: Kontinuierliche Digitaldruckqualität

Kontinuierliche Digitaldruckqualität

Weiterlesen
Die Macht der Verpackung: Wie der Digitaldruck für Verpackungen die Markenwirkung und -loyalität stärkt

Wie der Digitaldruck für Verpackungen die Markenwirkung und -loyalität stärkt

Weiterlesen
Print Solutions wird offizieller SCREEN-Vertriebspartner für Bulgarien - Stärkung des bulgarischen Druckmarktes durch digitale Inkjet- und CTP-Technologien

Print Solutions startet Screen-Vertrieb in Bulgarien

Weiterlesen
Sacchital eröffnet neue Flexodruck-Halle mit Bobst Vision CI

Sacchital eröffnet neue Halle mit Bobst Vision CI

Weiterlesen

Siebdruck und Inkjetdruck auf Wachstumskurs

Weiterlesen