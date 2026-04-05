Kurz setzt Impulse für integrierte und nachhaltige Veredelungskonzepte

Interpack 2026

Die Verpackungsindustrie steht zunehmend im Spannungsfeld zwischen markenwirksamer Differenzierung, steigenden Effizienzanforderungen und verschärften regulatorischen Rahmenbedingungen. Wie sich diese Anforderungen technologisch und gestalterisch zusammenführen lassen, zeigt die Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG auf der Interpack 2026 – sowohl im Rahmen der PrintCity Alliance als auch am eigenen Messestand.

Im Fokus stehen integrierte Veredelungslösungen, die ästhetische Wirkung, funktionale Eigenschaften und Nachhaltigkeitsaspekte systematisch verbinden. Präsentiert werden unter anderem die Produktlinien Silver Line, Lumafin sowie Luxor/Alufin, ergänzt durch materialeffiziente und kreislauforientierte Konzepte wie die Slim-Technologie und das Rücknahmesystem Recosys 2.0.

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Veredelung als funktionales Gestaltungselement

Kurz positioniert Veredelung nicht nur als dekoratives Element, sondern als integralen Bestandteil moderner Verpackungskonzepte. Gezeigt werden Lösungen für Heißprägen, Kalttransfer und digitale Veredelung, die sich flexibel in industrielle Produktionsprozesse integrieren lassen.

Mit Silver Line adressiert das Unternehmen hochwertige, metallische Designansprüche. Diffraktive Strukturen in Kombination mit gezielten Spiegelflächen erzeugen differenzierte Lichtreflexionen und ermöglichen eine hohe visuelle Tiefenwirkung – insbesondere im Premiumsegment.

Die Technologie Lumafin setzt auf transparente Oberflächenveredelung mit charakteristischem Hinterglaseffekt. Unterdruckte Motive bleiben sichtbar und gewinnen durch optische Tiefe an Intensität, wodurch subtile, aber aufmerksamkeitsstarke Effekte am Point of Sale entstehen.

Als etablierte Lösung für Verpackungs- und Etikettenanwendungen bietet Luxor/Alufin ein breites Spektrum an Farb- und Designvarianten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung zielt dabei sowohl auf Performance als auch auf verbesserte Nachhaltigkeitseigenschaften.

Nachhaltigkeit im Kontext regulatorischer Anforderungen

Vor dem Hintergrund der europäischen Verpackungsverordnung (PPWR) zeigt Kurz konkrete Ansätze für recyclinggerechtes Verpackungsdesign. Ein zentraler Hebel ist die Slim-Technologie, bei der die Transferträger auf bis zu 6 µm reduziert werden. Dadurch lässt sich der PET-Einsatz um bis zu 50 Prozent senken, ohne funktionale Einbußen in der Anwendung.

Mit Recosys 2.0 verfolgt das Unternehmen zudem einen erweiterten Ansatz zur Rückführung und Wiederverwertung von PET-Trägerfolien. Das Material wird in einer eigenen Recyclinganlage zu rPET aufbereitet und anschließend beispielsweise in technischen Textilien weiterverwendet. Ziel ist der Aufbau geschlossener Materialkreisläufe entlang der Wertschöpfungskette.

Digitale Integration in die Produktion

Ein praxisnahes Beispiel für die zunehmende Prozessintegration liefert die Live-Demonstration der Mprint Mjet X-series. Das kompakte Digitaldrucksystem ist für kleine bis mittlere Auflagen ausgelegt und kann sowohl als Stand-alone-Lösung als auch im Nearline-Betrieb eingesetzt werden.

Mit einer maximalen Bahnbreite von 250 mm und modularer Bauweise ermöglicht das System flexible Einsatzszenarien, etwa für variable Daten, Versionierungen oder kurzfristige Designanpassungen. Ergonomische Features unterstützen zudem effiziente Rüstprozesse im Produktionsalltag.

Kooperation als Innovationstreiber

Als Mitglied der PrintCity Alliance ist Kurz Teil eines internationalen Netzwerks führender Technologiepartner der Druck-, Verpackungs- und Etikettenindustrie. Der gemeinsame Messeauftritt steht für interdisziplinäre Lösungsansätze und praxisnahe Demonstrationen entlang der gesamten Prozesskette.

Unternehmensprofil

Die Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG ist ein weltweit führender Spezialist für Dünnschichttechnologie mit über 5.800 Mitarbeitenden an mehr als 50 Standorten. Das Unternehmen entwickelt und produziert dekorative und funktionale Beschichtungen für Anwendungen in der Druck-, Verpackungs- und Kunststoffindustrie sowie für Sicherheits-, Elektronik- und Automobilanwendungen. Das Portfolio umfasst neben Veredelungslösungen auch Maschinen, Werkzeuge, Designberatung und Sicherheitskonzepte.

Halle 8a, Stand C49