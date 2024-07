Print Quest investiert erneut in Shine LED-Lampensets

Flexodruckvorstufenbetrieb meldet für erstes Set Produktivitätsgewinne von bis zu 33 % durch schnellere, gleichmäßige Belichtung

Print Quest Graphics Ltd. mit Sitz in Skegness, Vereinigtes Königreich, investierte auf der Drupa 2024 in zwei weitere Shine LED-Lampensets von Miraclon. Die erneute Investition erfolgte, nachdem ein Anfang des Jahres erworbenes erstes Set dem Unternehmen deutliche Effizienz- und Qualitätsgewinne brachte. „Die Vorteile lagen so klar auf der Hand, dass ich schon am Tag nach der Inbetriebnahme beschloss, meine beiden anderen Belichter ebenfalls mit Shine LED-Lampensets aufzurüsten“, so David Jarvis, Geschäftsführer und Gründer von Print Quest.

David Jarvis führt aus: „Im Durchschnitt ist die Belichtung um beachtliche 33 % schneller. Da bei LED-Lampen kein Leistungsabfall auftritt, ist die Belichtung über das gesamte Bett hinweg gleichmäßig. Dadurch entfällt die Herstellung von Ersatzplatten, und unsere Plattenspezialisten verschwenden keine Zeit mit der Kontrolle und Nachkalibrierung von Lampen. Hinzu kommt, dass die Shine LED-Lampen nur Raumtemperatur benötigen und wir keine Aufwärm- und Abkühlphasen von bis zu 30 Minuten in Kauf nehmen müssen. Das bedeutet einen erheblichen Produktivitätsvorteil. Wir rechnen auch mit signifikanten Energieeinsparungen, was unserem Nachhaltigkeitsversprechen zugutekommt.“

Einfacher und kostengünstiger Wechsel zu den Vorteilen von LED

Das Shine LED-Lampenset ist Miraclons innovative Lösung für den kostengünstigen Umstieg von der ungleichmäßigen Belichtung mit Leuchtstofflampen auf die zahlreichen Vorteile der LED-Technologie. Durch die Weiterverwendung ihrer bestehenden Belichter profitieren Anwender zu einem Bruchteil der Kosten einer neuen LED-Belichtungseinheit von einer konstanten, vorhersagbaren Lampenleistung, einer wesentlich längeren Lampenstandzeit (bis zu 5.000 Stunden gegenüber 800 Stunden bei Leuchtstoffröhren), einer schnelleren Belichtung und mehr Nachhaltigkeit. Dank dieser Eigenschaften wurde das Shine LED-Lampenset dieses Jahr gleich zweifach bei der FTA Excellence in Flexography Awards ausgezeichnet und erhielt einen Preis für Nachhaltigkeit und einen zweiten für technische Innovation.

Das Shine LED-Lampenset kann vor Ort in wenigen Stunden durch einen ausgebildeten Elektriker installiert werden. „Bei uns dauerte die Installation etwa fünf Stunden und verlief völlig reibungslos. Es gab nur eine minimale Produktionsunterbrechung“, so David Jarvis.

Innovation hat bei Print Quest Tradition

Print Quest ist stets auf der Suche nach innovativer Technologie, die Effizienz- und Qualitätsvorteile mit sich bringt. 2008 nahm Print Quest das erste kommerzielle Flexcel NX System in Betrieb und absolvierte später als einer der ersten europäischen Druckvorstufenbetriebe das Miraclon Zertifizierungsprogramm für Flexcel NX Platten. Außerdem hat das Unternehmen mit Utopia eine eigene patentierte Rastertechnologie entwickelt, die auf den hervorragenden Reproduktions- und Farbübertragungseigenschaften der Flexcel NX Technologie beruht und dank derer Druckereien jeden Farbstandard erreichen und zugleich von einer deutlich gesteigerten Effizienz im Druck dank reduzierter Makulatur und kürzerer Rüstzeiten profitieren können.

Für David Jarvis muss neue Technologie sowohl Print Quest als auch seinen Kunden in Form von Workflow-, Effizienz- und Qualitätsverbesserungen zugutekommen: „Das Shine LED-Lampenset erfüllt all diese Kriterien und hat sich als hervorragende Ergänzung unserer Produktion erwiesen.“