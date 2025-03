Glunz & Jensen und Aolide starten strategische Partnerschaft in China

Flexodruckplatten

Nigel Walsh, Flexo-Vertriebsleiter bei Glunz & Jensen, hat die strategische Partnerschaft mit Suzhou Aolide Co., Ltd. offiziell bekannt gegeben. Der Auftakt dieser Zusammenarbeit erfolgt auf der SinoCorrugated, einer der führenden Fachmessen der Branche, die vom 8. bis 10. April in Shanghai stattfindet.

Durch diese Kooperation bündeln beide Unternehmen ihre Stärken, um den chinesischen Markt für Flexodruckplatten auf ein neues Niveau zu heben – mit direktem Nutzen für Flexoplattenhersteller in ganz China.

Mit der dynamischen Entwicklung des chinesischen Flexodruckmarktes steigen die Anforderungen an die Verarbeitungsanlagen. Um diesen wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden und Kunden eine lokale Anlaufstelle zu bieten, haben Glunz & Jensen und Aolide eine strategische Kooperation geschlossen.

Glunz & Jensen ist ein international führendes Zulieferer der Druckvorstufenbranche und entwickelt seit über 50 Jahren maßgeschneiderte Lösungen für die Plattenfertigung.

Aolide zählt zu den renommiertesten chinesischen Anbietern für die Herstellung von Flexodruckplatten. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio – von Produktionsanlagen für Flexodruckplatten über spezialisierte Verbrauchsmaterialien bis hin zu maßgeschneiderten Prozessoptimierungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung betreut Aolide Kunden in mehr als 70 Ländern weltweit.