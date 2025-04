Simon Lewis leitet nun das Marketing bei Landa

Digitaldruck

Landa Digital Printing (Rehovot/Israel) hat die Ernennung von Simon Lewis zum Vice President of Marketing bekannt gegeben. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Digitaldruckbranche soll Lewis die globale Marketingstrategie des Unternehmens leiten und dabei “Markenwachstum, Kundenbindung und Markterweiterung vorantreiben”, schreibt Landa in einer Pressemitteilung.

Simon Lewis hatte zuvor leitende Positionen bei Druck- und Technologieunternehmen wie HP Indigo und Highcon inne. Seine Expertise in strategischem Marketing, Produktpositionierung und Geschäftsentwicklung – insbesondere in der Unterstützung disruptiver Technologien wie Nanography – sei “entscheidend, um Landas Position als Branchenführer und Innovator weiter auszubauen”.

„Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase zu Landa Digital Printing zu stoßen“, sagte Simon Lewis. „Die starke Nachfrage nach unseren Landa S11 und S11P Druckmaschinen unterstreicht den Wandel der Branche hin zu hochwertiger, schneller Digitalproduktion zur Bewältigung zahlreicher Herausforderungen. Aber über die Technologie hinaus ist es unsere eigentliche Mission, unseren Kunden zu helfen, neue Chancen zu ergreifen, Herausforderungen zu meistern und profitables Wachstum zu erzielen. Deshalb liegt unser Fokus darauf, Kunden mit bahnbrechender Technologie zu stärken, die Offset-Qualität mit digitaler Vielseitigkeit und Effizienz vereint.“

Simon Lewis hat seine Tätigkeit an Landas Hauptsitz in Rehovot, Israel, bereits im Februar 2025 begonnen – dort, wo alle Landa-Druckmaschinen gefertigt werden. Das Unternehmen unterhält zudem eigene Einrichtungen für Vertrieb, Kundendienst und die lokale Versorgung mit Verbrauchsmaterialien in Kontinentaleuropa und Nordamerika. Mit einem Team und einer Präsenz in China sei Landa strategisch positioniert, um seine globale Reichweite auszubauen, den Kundensupport zu stärken und kontinuierliche Innovation im Digitaldruck voranzutreiben, heißt es aus dem Unternehmen.