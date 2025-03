WKA/Carl Kind und XSYS intensivieren ihre Zusammenarbeit

Flexo- und Verpackungsdruck

Die Partnerschaft zwischen dem Prepress-Dienstleister für den Verpackungsdruck WKA/Carl Kind und XSYS, einem globalen Anbieter von Sleeves, Runddruckformen und Flexodruckplatten, trägt maßgeblich zur Entwicklung marktgerechter Lösungen für einen nachhaltigen Verpackungsdruck bei. Gemeinsam treiben die Unternehmen Innovationen voran und optimieren den digitalen Prozess von der Bestellung bis zur Markteinführung von Verpackungen.

Bei einem kürzlich stattgefundenen Treffen diskutierten beide Unternehmen aktuelle Markttrends und erörterten Strategien zur weiteren Digitalisierung der Wertschöpfungskette in der Verpackungsherstellung.

Ein zentraler Programmpunkt war die Vorstellung von Andreas Koch, dem neuen XSYS General Manager Sleeves Global, der zusammen mit Silvia Cristina Kabus (Sales Director Sleeves) und Marc Wechsler (Regional Sales Manager) an den Gesprächen teilnahm. Udo Linke (Geschäftsführer und Inhaber) sowie Volker Klos (Werksleiter) gewährten den XSYS-Vertretern wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Produktionsprozesse bei WKA/Carl Kind in Warburg.

„Die enge Zusammenarbeit mit WKA/Carl Kind jr. ermöglicht es uns, technologische Innovationen gezielt voranzutreiben und die hohen Qualitätsstandards in der Flexodruckbranche kontinuierlich zu optimieren“, erklärte Andreas Koch.

Beide Unternehmen sehen großes Potenzial in der Kooperation und setzen sich gemeinsam für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Verpackungsdruckindustrie ein.

Zwei Teams – ein gemeinsames Ziel

Das konsequente Ineinandergreifen verschiedener Leistungsbereiche in den unterschiedlichen Stufen des Pre-Press macht das Unternehmen zu einem erfolgreichen Partner von Markenartiklern.

Als Carl Kind junior GmbH und Warburger Klischee-Anstalt GmbH wird seit Jahren das Know-how gebündelt – “von der Skizze bis zur Druckform”. Dies bringt Vorteile für das Unternehmen, seine Kunden und alle, die die Leistungen kennenlernen wollen.

Zwei Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten kundennah und innovativ daran, Verpackungsdesigns zum Erfolg zu führen. Ein harmonisierter, integrativer und digitalerWorkflow in einem technisch anspruchsvollen Umfeld bildet die Grundlage für effiziente Prozesse.

team kind

team kind hat unter dem Unternehmensnamen Carl Kind junior GmbH in Bielefeld seine Firmengeschichte begonnen. Heute gehört es zu den modernsten und führenden Unternehmen der Druckvorstufe im Verpackungsbereich.

Carl Kind junior konzentriert sein Know-how auf die Reproduktion für den Tief- und Offsetdruck, den Flexo- und Becherdruck sowie für den Wellpappenbereich.

Das integrierte d.form Studio ist spezialisiert auf Design, Artwork, Verpackungs-Dummies und virtuelle Packungspräsentationen.

team wka

team wka hat sich in den vergangenen Jahren unter dem Namen Warburger Klischee-Anstalt GmbH einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Als einer der führenden Hersteller von Druckformen und Klischees für den Flexodruck sind die drei Buchstaben WKA europaweit ein Begriff.

Bereits 1996 begann das Warburger Team als weltweit erstes Unternehmen mit der Produktion von digital gelaserten Flexodruckplatten (CTP). Heute besitzt das Unternehmen die europaweit größte Kapazität in der Plattenfertigung für den Flexodruck.