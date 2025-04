Asahi Photoproducts präsentiert Konzept für nachhaltige Plattenherstellung

Print4All 2025: Auf dem Weg zu „Solvent Zero“

Asahi Photoproducts stellt bewährte Lösungen für Flexodruckplatten vor, die Druckereien dabei helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu steigern – und damit den Wandel der Branche hin zu nachhaltiger Produktion voranzutreiben.

Asahi Photoproducts, ein Pionier in der Entwicklung von Flexodruckplatten aus Fotopolymer und Tochterunternehmen der Asahi Kasei, wird auf der Print4All 2025, die vom 27. bis 30. Mai auf dem Messegelände Fiera Milano City in Mailand stattfindet, sein Konzept für eine nachhaltige Plattenherstellung für den Flexodruck vorstellen. Am Stand C07 D10 in Pavillon 9P wird das Unternehmen seine Technologien unter dem Motto „The Road to Solvent Zero“ präsentieren. Gezeigt wird, wie die Lösungen von Asahi den Wandel der Branche hin zu einer nachhaltigeren und effizienteren Flexoproduktion unterstützen – ohne Kompromisse bei der Qualität.

Die Print4All gilt als eine der führenden europäischen Messen für die Druck- und Veredelungsbranche und rückt Innovationen in den Bereichen Automatisierung, digitale Transformation und umweltbewusste Produktion in den Fokus. Der Messeauftritt von Asahi Photoproducts zeigt, wie das Portfolio – mit sowohl lösemittelreduzierenden als auch wasserbasierenden Lösungen – auf diese Trends praktisch und skalierbar reagiert.

„Auf der Print4All präsentieren wir nicht nur Produkte – wir zeigen einen klaren Weg in die Zukunft des Flexodrucks“, sagt Andrea Belloli, Niederlassungsleiter Italien bei Asahi Photoproducts. „An unserem Stand zeigen wir unseren Weg zu „Solvent Zero“ in der Druckplattenherstellung – von unseren lösungsmittelsparenden AFP-R Platten, die vollständig mit bestehenden Workflows kompatibel sind, bis hin zu unserer neuesten Innovation: dem AWP-System zur wasserbasierten Plattenherstellung. Dieses Eco-System wurde entwickelt, um VOC-Lösemittel in der Auswaschlösung vollständig zu eliminieren – bei gleichzeitiger Steigerung von Qualität und Effizienz. Diese Lösung setzt neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und Leistung.“

Haupttechnologien am Stand:

AFP-R Plattenserie (AEPF/AEPR)

Als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Asahi ist die AFP-R Plattenfamilie darauf ausgelegt, den Lösemittelverbrauch um etwa 30 % zu senken und die Plattenverarbeitungszeit um über 50 % zu verkürzen. Erhältlich in flacher (AEPF) und runder (AEPR) Ausführung sind diese Platten vollständig kompatibel mit vorhandenen lösemittelbasierten Anlagen – so können Druckereien Nachhaltigkeit und Performance verbessern, ohne grundlegende Änderungen im Workflow vorzunehmen.

AWP wasserwaschbares Eco-System

Die führende Lösung von Asahi für wasserbasierte Plattenherstellung ermöglicht die vollständige Eliminierung von VOC-Lösemitteln im Verarbeitungsprozess. Neben einer sichereren und saubereren Produktion liefern die AWP-Platten herausragende Druckqualität, konsistente Leistung und messbare Verbesserungen der Gesamtanlageneffektivität (OEE).

AWP-LOOP System

Eine Technologie zur Wiederverwendung von Auswaschwasser: Dieses geschlossene Kreislaufsystem ermöglicht eine Wiederverwendung von bis zu 70 % des Prozesswassers. AWP-LOOP reduziert den ökologischen Fußabdruck und hilft Druckereien, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – ohne Einbußen bei der Produktivität.

Langjähriger Partner – nicht nur für den italienischen Markt

Asahi Photoproducts ist seit 1980 auf dem italienischen Markt aktiv und arbeitet eng mit lokalen Druckereien zusammen, um hochwertige Plattenmaterialien und maßgeschneiderten technischen Support bereitzustellen. Obwohl das Unternehmen global agiert, unterstreicht der Auftritt auf der Print4All 2025 in Mailand das Engagement für den lokalen Markt und dessen sich wandelnde Anforderungen in der Verpackungs- und Etikettenproduktion.

Besuchen Sie uns auf der Print4All!

Besucher des Asahi-Stands auf der Print4All 2025 erfahren aus erster Hand, wie die Plattentechnologien des Unternehmens zu einem intelligenteren, saubereren und produktiveren Flexoprozess beitragen. Von der Reduzierung von VOC-Lösemitteln bis hin zu deren vollständiger Eliminierung bietet Asahi einen Weg, der Druckereien dort abholt, wo sie aktuell stehen – und sie zugleich fit für die Zukunft macht.

Stand C07 D10, Pavillon 9P