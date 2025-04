Vetaphone ernennt neuen Area Sales Manager für Europa und Afrika

Corona-Oberflächenbehandlungstechnologie

Das dänische Unternehmen Vetaphone A/S, Erfinder und Pionier der Corona-Oberflächenbehandlungstechnologie, hat die Ernennung von Bo Eriksen zum Area Sales Manager für Europa und Afrika bekanntgegeben.

Bo Eriksen ist ausgebildeter Elektronikingenieur und wurde vom dänischen Ingenieurverband für herausragende Leistungen ausgezeichnet, bevor er in der elektronischen Aufklärungseinheit der dänischen Armee diente.

Er kam 2006 in einer Servicefunktion zu Vetaphone, wechselte später in den Bereich Systeminstallationen und Kundensupport und ist nun schließlich im Vertrieb tätig. Dazu Bo Eriksen: „Ich freue mich, Teil des Vertriebsteams zu sein. Ich bin überzeugt, dass meine Produktkenntnisse und mein technischer Hintergrund aus vielen Jahren im direkten Kundeneinsatz unserem Vertriebsteam auf seinem erfolgreichen Weg weiterhelfen werden.“

Kevin McKell, CSO von Vetaphone, sagte: „Bo ist seit vielen Jahren ein wertvolles Mitglied des Vetaphone-Teams, und ich freue mich sehr, dass er seine Talente nun in den Vertrieb einbringt. Sein umfangreiches technisches Wissen wird den Vetaphone-Kunden in seinem Gebiet zugutekommen – ich erwarte Großartiges!“

Vetaphone wird weiterhin durch Dirk den Haese in Benelux, Ahmed Türkmen in der DACH-Region und Giuseppe Rossi in Italien vertreten.