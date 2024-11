Vetaphone ernennt neuen CEO und plant die Zukunft

Michael Behrens

Vetaphone A/S, das familiengeführte dänische Unternehmen, das führend in der Corona- und Plasmatechnologie ist, hat Micheal Behrens zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Diese Entscheidung ist Teil der Strategie des Unternehmens für zukünftiges Wachstum und Erfolg. Seine Ernennung tritt am 1. Dezember 2024 in Kraft.

Die Ankündigung wurde von Frank und Jan Eisby gemacht, den Söhnen des Firmengründers Verner, der das Unternehmen 1951 gegründet hat und das seit 1993 vom Eisby Family Council geführt wird. „Wir erkennen an, dass wir zur Erfüllung unserer hohen Erwartungen an das Unternehmen zusätzliche Expertise auf Führungsebene benötigen, da mein Bruder und ich neue Aufgaben abseits des Tagesgeschäfts übernehmen. Wir sehen in Michael Behrens die ideale Besetzung für diese Aufgabe“, kommentierte Frank Eisby.

Michael Behrens bringt einen beeindruckenden Lebenslauf mit und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt als Chief Commercial Officer bei Logitrans A/S, einem dänischen Hersteller und globalen Anbieter hochwertiger Hebetechnik. Er erreichte einen HH-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Süddänischen Universität (SDU) und besitzt ein Diplom in Betriebswirtschaft (HD-O) sowie einen MBA. Abseits seiner beruflichen Tätigkeit ist Michael Behrens ein Scratch-Golfer und hat die dänische Golf-Nationalmannschaft repräsentiert.

Frank und Jan Eisby bleiben Mitglieder des Unternehmensvorstands. Frank wird die neue Geschäftseinheit „Business Development“ leiten, während Jan die Vetaphone Academy führen wird. „Wir sind äußerst stolz auf unser Familienerbe und den Beitrag, den Vetaphone zur globalen Industrie geleistet hat. Die neue Führungsstruktur bewahrt die Familientradition und bietet eine solide Grundlage, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen und noch größere Erfolge zu erzielen“, erklärte Jan.