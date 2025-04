Joy Paper entscheidet sich für Corona-Anlage von Vetaphone

Oberflächenbehandlung

Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat sich Joy Paper Co. Ltd. (JPC) als führendes Coating-Unternehmen in Taiwan etabliert und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Fertigung diverse Trennpapiere spezialisiert, die in Branchen Verpackung, Etiketten, Medizin und Klebebändern zum Einsatz kommen.

In Taichung City, Taiwan, betreibt das Unternehmen eine hochmoderne Fabrik mit 4.000 m² Produktionsfläche, ausgestattet mit präziser Technik. Seit der Erlangung der ISO 9001-Zertifizierung im Jahr 2001 wird dieser Qualitätsstandard kontinuierlich aufrechterhalten. Dank umfassendem Fachwissen und Marktkenntnissen expandiert JPC erfolgreich auf nationale und internationale Märkte und genießt dabei das Vertrauen einer breiten Kundenbasis.

Anzeige

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. JPC arbeitet eng mit Geschäftspartnern zusammen, um umweltfreundliche Produktlösungen zu entwickeln. Diese Strategie spiegelt sich auch in den Investitionen des Unternehmens wider. Bei der Modernisierung einer Fertigungslinie für Hochleistungs-Laminate prüfte JPC sorgfältig, welcher Anbieter von Corona-Anlagen für die Oberflächenbehandlung von Foliensubstrate die gewünschte Zuverlässigkeit und den nötigen After-Sales-Support bieten kann, um Premiumqualität sicherzustellen.

Carol Liang, Geschäftsführerin von Eurwell, Vetaphones Vertriebs- und Servicepartner in Taiwan, schildert den Prozess: „JPC wusste, dass Vetaphone einen hervorragenden Ruf genießt. Aufgrund von Empfehlungen anderer Kunden, die die äußerst niedrige Ausfallrate und den geschätzten Kundendienst lobten, nahmen wir die Verhandlungen auf.“

Die Zusammenarbeit begann 2019, als JPC mehrere Proben an Vetaphones Testlabor schickte. Das Ergebnis war die Bestellung eines Vetaphone VE1C-D-Modells im Jahr 2020. Diese Corona-Anlage mit einer Bahnbreite von 1720 mm und sechs Keramikelektroden verfügt über eine Leistung von 8 kW und ist für einen kontinuierlichen Betrieb mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 m/min ausgelegt.

„JPC war besonders beeindruckt von Vetaphones schnellem technischen Support, dem iCorona-Smart-Generator, der die Leistung kontinuierlich überwacht und anpasst, der leicht entnehmbaren Kassette zur einfachen Reinigung der Elektroden und dem integrierten iCC7-Panel mit Touchscreen-Steuerung“, berichtet Liang. „Nur die beste Corona-Technologie gewährleistet eine gleichbleibend hochwertige Laminierung – deshalb haben wir uns für Vetaphone entschieden“, betont David Chen.

Mit dem Bau einer neuen Fabrik mit 40.000 m² Fläche und der Installation zweier weiterer Laminierlinien setzt JPC auf Wachstum. Die Partnerschaft mit Vetaphone bietet dafür eine solide Basis.

Holger Selenka, Area Sales Manager für den asiatisch-pazifischen Raum bei Vetaphone, ergänzt: „Wir freuen uns, dass sich die harte Arbeit von Carol Liang und Eurwell bei JPC ausgezahlt hat. Wir blicken gespannt auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit, während JPC seine Marktpräsenz in der Region ausbaut. Dieses Beispiel zeigt, wie ein führender westlicher Hersteller mit erstklassiger lokaler Unterstützung einen wertvollen Beitrag zur Geschäftsentwicklung leisten kann.“