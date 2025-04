XSYS gewinnt FPPA Prepress Excellence Award zum zweiten Mal

nyloflex eco series

Der global tätige Anbieter von Flexo-Prepress-Lösungen, XSYS, wurde mit dem „2025 FPPA Excellence Award“ für seine Flexodruckplatten nyloflex eco series ausgezeichnet. Die Plattenserie, die biobasierte Komponenten enthält, wurde für ihre nachhaltige Ausrichtung und innovative Technologie gewürdigt und sicherte XSYS bereits zum zweiten Mal in Folge den begehrten Preis.

Die Flexographic Prepress Platemakers Association (FPPA) zeichnet mit diesem jährlichen Award Unternehmen aus, die herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Qualität erzielen. Die Bewertung erfolgt nach strengen Kriterien, die unter anderem die Reduzierung von Abfall, Energieverbrauch und Umweltbelastung sowie den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Prozesse umfassen.

Anzeige

Die nyloflex eco series, insbesondere die nyloflex eco ACT D und nyloflex eco FAC D, wurden speziell für den hochwertigen Flexodruck auf saugfähigen und nicht saugfähigen Substraten entwickelt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Faltschachteln und Wellpappendruck und sind für die Verdruckung wasser- und lösemittelbasierten Druckfarben ausgelegt. Im Vergleich zu herkömmlichen Flexodruckplatten enthält die eco-Formulierung bis zu 29 % biobasierte Rohstoffe, wodurch die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen verringert wird, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Ein weiteres Merkmal der nyloflex eco-Platten ist ihre schnelle Trocknung, die eine Reduzierung der Verarbeitungszeit um bis zu 20 % ermöglicht. Diese Eigenschaften tragen nicht nur zur Senkung des Energieverbrauchs bei, sondern reduzieren auch die Treibhausgasemissionen während des Prepress-Prozesses.

„Die erneute Auszeichnung mit dem FPPA-Preis unterstreicht das kontinuierliche Engagement von XSYS, nachhaltige Innovationen im Flexodruck voranzutreiben“, sagt Dan Rosen, Sales Director National Accounts für Nordamerika. „Unsere nyloflex eco-Plattenserie reagiert auf eine wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen im Flexodruckmarkt. Diese Auszeichnung bestätigt, dass nachhaltige Veränderungen bei Materialien und Prozessen einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt haben können.“

Die Entscheidung der Jury, bestehend aus Mitgliedern des FPPA-Vorstands und des Marketingausschusses, wurde von Jeff Francis, Juror des Flexo Award-Programms, wie folgt kommentiert: „XSYS hat durch den Einsatz biobasierter Materialien und die Optimierung von Verarbeitungsprozessen eine innovative Lösung für die Flexodruckindustrie geschaffen. Diese Auszeichnung würdigt sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Effizienz der nyloflex eco-Plattenserie.“

Die Preisverleihung fand im Rahmen der FPPA Annual Conference vom 23. bis 25. Februar in Tucson, Arizona, statt. Im Zuge der Konferenz präsentierte Dan Rosen ein Update zu den geschäftlichen Entwicklungen bei XSYS, einschließlich eines detaillierten Einblicks in die neuesten Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens, von den nyloflex eco-Platten bis hin zur ThermoFlexX Catena+ zu vollautomatischen herstellng von Flexodruckplatten. Darüber hinaus beleuchtete Trey Beckman, Director of Strategic Global Accounts bei MacDermid Graphic Solutions (MGS), die kürzliche Fusion von XSYS und MGS zu einem globalen Unternehmen.