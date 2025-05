Technologievorreiter: ICR Ioannou etabliert Flexcel-NX-System in Griechenland

Flexodruckplatten

Mit der Installation eines Flexcel-NX-Systems sowie der Investition in PureFlexo Printing von Miraclon setzt ICR Ioannou S.A. neue Maßstäbe in der griechischen Flexodruckbranche. Als erster Dienstleister im Land reagiert das Unternehmen damit auf die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen und prozesssicheren Flexodrucklösungen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte im Rahmen eines Besuchs der Drupa 2024 gemeinsam mit dem griechischen Miraclon-Partner Omnicom. Inzwischen ist das System am Standort nahe Athen in Betrieb.

Der Ausbau der Kapazitäten basiert auf dem wachsenden Interesse griechischer Flexodruckereien an Flexcel-NX-Platten, die eine höhere Effizienz, bessere Druckqualität und stabile Produktionsabläufe ermöglichen. Die ergänzende Entscheidung für PureFlexo Printing erweitert das Anwendungsspektrum zusätzlich. Die Technologie verbessert das Druckbild durch eine optimierte Plattenoberflächenstruktur und sorgt gleichzeitig für konsistentere und wirtschaftlichere Druckprozesse.

Ein weiterer Vorteil liegt in der lokalen Plattenverfügbarkeit. Mit der Inbetriebnahme des Systems können nun Flexcel-NX-Platten direkt in Griechenland produziert werden. Das reduziert Lieferzeiten, erhöht die Planungssicherheit für Kunden und stärkt den Standort als Anbieter hochwertiger Verpackungsdrucklösungen – auch für Exportmärkte.

Der griechische Verpackungsmarkt befindet sich im Wandel. Die Nachfrage nach modernen, nachhaltigen Flexodruckverfahren nimmt spürbar zu. Druckereien setzen zunehmend auf Technologien, die Produktivität, Qualität und Ressourcenschonung miteinander verbinden. Bisher war der Zugang zu entsprechenden Systemen nur über Importe möglich. Mit der lokalen Verfügbarkeit der Flexcel-NX-Technologie schließt sich nun eine wichtige Lücke in der Produktionsinfrastruktur des Landes.