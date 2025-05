Hochpräzise Plattenmontage steigert Effizienz und vermeidet Fehler

Bieffebi

In der Flexodruckindustrie zählt die Plattenmontage zu den zeit- und kostenintensivsten Offline-Prozessen. Doch ein klarer Trend zeichnet sich ab: Hersteller setzen zunehmend auf Technologien, die diese komplexe Aufgabe vereinfachen und gleichzeitig die Druckqualität verbessern. Die Leipa Group, ein führender europäischer Anbieter von Papier- und Verpackungslösungen, hat diesen Wandel mit Investitionen am Standort Schrobenhausen vorangetrieben – und dabei auf höchste Präzision und Effizienz gesetzt.

Neben einer Beschleunigung der Workflows bringt ein modernes Plattenmontagegerät eine Vielzahl drucktechnischer Vorteile mit sich. Eine präzise Montage nach vordefinierten Parametern und die weitgehende Eliminierung menschlicher Fehler reduzieren den Zeitaufwand erheblich. Gleichzeitig wird ein stabiles Register während des Auflagendrucks sowie eine hohe Wiederholgenauigkeit der Druckaufträge gewährleistet.

Ein entscheidender Schritt: Die Automa 374 von Bieffebi

Die Leipa Group hat am Standort Schrobenhausen erneut kräftig investiert. Für die neue, in Europa einzigartige Flexodruckmaschine zur Bedruckung und Veredelung flexibler Verpackungen, die sich durch hohe Energieeffizienz, Produktivität und konstante Druckqualität auszeichnet, wählte das Unternehmen für die hochpräzise Montage von Flexodruckplatten die Automa 374 von Bieffebi.

Bieffebi, mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), Italien, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Montageanlagen für Flexodruckplatten. Das Unternehmen bietet seine Systeme in verschiedenen Varianten und Ausbaustufen an – individuell angepasst an die Anforderungen jedes Kunden. Gegründet im Jahr 1955, war Bieffebi das erste europäische Unternehmen, das eine Montagemaschine für Flexodruckplatten entwickelte und auf den Markt brachte.

Die Automa 374, die für Druckumfänge von 240 mm bis 1250 mm ausgelegt ist, ermöglicht eine hochpräzise Montage der Flexodruckplatten und gewährleistet durch die Anwendung innovativer Technologien eine Reduktion von Fehlern sowie eine erhebliche Zeitersparnis. Mit der zum Patent angemeldeten Funktion einer automatischen Zentrierung der Druckplatten mittels Mikropunkte oder Passerkreuze stellt das Gerät einen stabilen Auflagendruck sicher. Für den Standort Schrobenhausen bedeutet dies eine deutliche Produktivitätssteigerung.

Effizienz durch präzise Technologie

Was die Automa 374 besonders auszeichnet, ist die Kombination aus hochpräziser Technologie und benutzerfreundlicher Software. Die Montageanlage arbeitet mit der Traffic Light-Application, die dem Bediener visuell anzeigt, ob die Druckplatten korrekt montiert und im Druckregister ausgerichtet sind. Dies eliminiert den Bedarf an subjektiven Einschätzungen durch den Bediener und reduziert potenzielle Fehlerquellen.

Dank der Software Virtual Data Processing (VDP)-System von Bieffebi wird der gesamte Montageprozess zusätzlich optimiert. Das System, das als patentierte Lösung bereits in der Praxis erfolgreich bewährt hat, unterstützt und kontrolliert die registerhaltige Montage aller gängigen Flexodruckplatten nach Referenz oder direkt nach dem Druckmotiv. Hierbei erkennen motorisierte Kameras automatisch Referenzmarken wie Mikropunkte oder Passkreuze.

Die Reprodateien werden im realen 1:1 Maßstab verarbeitet und mit dem abgespeicherten Montagejob verglichen. Dies ermöglicht eine präzise Überprüfung der Registerhaltigkeit der montierten Platten eines Farbsatzes, ohne dass ein Papierandruck erforderlich ist. Das vereinfacht den Montage- und Druckprozess weiter und gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit der Druckaufträge.

Leipa setzt auf höchste Präzision und Flexibilität

Individuell an die speziellen Bedürfnisse von Leipa angepasst, hat sich die Automa 374 als ideale Lösung erwiesen – nicht nur für die neue, sondern auch für die bestehende Flexodruckmaschinen. „Ein „großartiges Gerät!“, so die einhellige Meinung der Bediener – und neben der hohen Effizienz und Montagepräzision ist das wohl das wichtigste Kriterium, das für diese Anlage spricht“, schildert Remo Friebe, Geschäftsführer von print´n´pack, der Bieffebi in der DACH-Region vertritt, die erfolgreiche Installation und Inbetriebnahme des Montagegeräts Automa 374 bei Leipa in Schrobenhausen.

Fazit

Mit der Entscheidung für die Automa 374 von Bieffebi hat Leipa einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Die Integration dieser hochmodernen Plattenmontage-Technologie garantiert nicht nur höchste Präzision und Flexibilität, sondern auch eine deutliche Steigerung der Effizienz in der Produktion. Damit ist das Unternehmen bestens gerüstet, um den Anforderungen des Marktes auch weiterhin gerecht zu werden.

„Die Zusammenarbeit mit print´n´pack hat sich für Leipa als goldrichtige Entscheidung erwiesen. In der Flexodruckindustrie setzt die Leipa Group nun Maßstäbe, die nicht nur den Workflow optimieren, sondern auch die Qualität und Präzision der Druckergebnisse auf ein höheres Niveau heben“, so Remo Friebe.

Sie haben noch Fragen oder wünschen weitere Informationen, dann kontaktieren Sie Remo Friebe, Geschäftsführer von print´n´pack: info@print-n-pack.de

Textquelle: Erstveröffentlichung des Artikels in der Fachzeitschrift “VerpackungsDruck & Converting 2-2024” (März-Ausgabe).