Druck&Medien Awards 2025: Machen Sie Ihr Unternehmen sichtbar!

Eine der Wettbewerbskategorien: „Verpackungsdrucker des Jahres“

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine hervorragende Gelegenheit für Branchenbetriebe, ihr Können ins Rampenlicht zu rücken. Machen Sie mit! Eine Teilnahme lohnt sich. Bis zum 30. Mai 2025 können Druckdienstleister, Veredler, und Weiterverarbeiter sowie Ausbildungsinstitutionen und -betriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Bewerbungen einsenden.

Die begehrten Trophäen werden am 23. Oktober 2025 bei einer feierlichen Gala in Berlin überreicht. Eine Nominierung – und erst recht ein Gewinn einer Wettbewerbskategorie – ist im deutschsprachigen Raum längst zu einem Gütesiegel für Druckunternehmen geworden. Ob gegenüber Kunden, den eigenen Mitarbeitern, neuen Mitarbeitern oder Partnerunternehmen – ein „Druck&Medien Award“ ist ein starkes Kommunikationsinstrument auf allen Kanälen. Auch 2025 haben Sie wieder die Chance, in mehreren Wettbewerbskategorien mit Ihren besten Printprodukten und innovativen Konzepten bei den Awards ins Rennen zu gehen. Nutzen Sie diese Bühne, um die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens öffentlich sichtbar zu machen.

Die Finalisten und die Gewinner werden bei einer stimmungsvollen Gala im Grand Hyatt in Berlin gefeiert. Durch den Abend führt die bekannte TV-Moderatorin Lea Wagner. Bereits vor der Gala gibt es ein Get-Together, bei dem auch die Printprodukte der Nominierten ausgestellt werden.

Neu ist dieses Jahr die Wettbewerbskategorie „Social-Media-Präsenz des Jahres“. Damit soll die Relevanz dieses Kanals für grafische Betriebe unterstrichen werden. Insgesamt gibt es in 2025 folgende Wettbewerbskategorien:

Kunden- und Verkaufsteam des Jahres – Der POLAR Award

Ausbildungsbetrieb des Jahres – Der BVDM Award

Familiendruckerei des Jahres – Der PrintCity Alliance Award

Studierende oder Schüler:innen des Jahres – Der Heidelberg Award

Innovativster Onlinedrucker des Jahres – Der Landa Award

Umweltorientiertes Unternehmen des Jahres – Der Koenig & Bauer Award

Recyclingpapier-Drucker des Jahres – Der Steinbeis Papier Award

Sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres – Der Xerox Award

Innovativstes Unternehmen des Jahres – Der HP Award

Social Media Präsenz des Jahres – Der MVK-Award

Akzidenzdrucker des Jahres – Der Berberich Award

Verpackungsdrucker des Jahres – Der Paradowski Award

– Der Paradowski Award Etikettendrucker des Jahres – Der Folex Award

Katalogdrucker des Jahres – Der Aribas Printing Machinery Award

Directmaildrucker des Jahres – Der Soporset Award

Magazindrucker des Jahres – Der OVOL Award

Bücherdrucker des Jahres – Der burgo Award

Kreativste Selbstvermarktung des Jahres – Der Canon Award

Digitaldrucker des Jahres – Der Konica Minolta Award

Newcomer des Jahres – Der Ricoh Award

Crossmedia-Dienstleister des Jahres – Der drupa Award

Druckweiterverarbeiter des Jahres – Der Postpress Alliance Award

Kreativdrucker des Jahres – Der Antalis Award

Größter WOW-Effekt des Jahres – Der Kodak Award (Eine Einreichung ist nicht möglich, die Jury wählt den Gewinner aus den eingesandten Druckprodukten)

Druckereimanager/in des Jahres – Der FUJIFILM Gold Award (Eine Einreichung ist nicht möglich, die Jury wählt den Gewinner aus eigenen Vorschlägen)

Alle Informationen und Unterlagen zur Anmeldung finden Sie unter www.druckawards.de.