Flexocolor investiert in großformatiges Flexcel NX-System

Druckvorstufe

Flexocolor, ein führendes Unternehmen im Bereich Druckvorstufe in Frankreich, hat in das Flexcel NX Wide 5080-System von Miraclon investiert. Mit dieser strategischen Erweiterung reagiert das Unternehmen auf die steigende Marktnachfrage nach großformartigen Flexcel NX-Flexodruckplatten für flexible Verpackungen, Haftetiketten und Wellpappe. Die Installation des neuen Systems erfolgte im Februar am Unternehmenssitz nahe Limoges.

Erweiterte Produktionskapazitäten und Materialeffizienz

Mathieu Grimeaud, geschäftsführender Gesellschafter von Flexocolor, erklärt: “Durch die Investition in das Flexcel NX Wide System können wir unseren Kunden noch mehr Formatvielfalt bieten und effizienter auf deren Bedürfnisse eingehen. Zudem profitieren wir von Materialeinsparungen durch optimierte Plattenlayouts. Diese Investition stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung dar und wird unsere Produktionsprozesse erheblich verbessern.”

Optimierung der Druckproduktion

Das Flexcel NX Wide 5080-System bietet Flexodruckereien entscheidende Vorteile, indem es die gesamte Druckproduktion optimiert. Druckereien profitieren von einer höheren Maschinenverfügbarkeit, reduziertem Ausschuss sowie einer effizienteren Auftragsplanung. Zudem ermöglicht die Technologie eine präzisere Farbübertragung und verbesserte Druckqualität.

Über Miraclon

Miraclon hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Flexodruck in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden weiterzuentwickeln. Durch Technologien und fundiertes Expertenwissen hilft das Unternehmen Druckereien weltweit, ihre Effizienz-, Nachhaltigkeits- und Qualitätsziele zu erreichen. Die vollintegrierten Flexcel NX Plattenlösungen beseitigen Variabilität in der Druckplattenproduktion und sorgen für eine zuverlässige, optimierte Farbübertragung – die Basis des modernen Flexodrucks. Mit einem engagierten Team unterstützt Miraclon seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Investitionen auszuschöpfen und langfristigen geschäftlichen Erfolg zu erzielen.