KI-Bildsuche Matches jetzt Teil von Cloudflow

Saueressig und Hybrid Software

Saueressig Group hat in Zusammenarbeit mit Hybrid Software die KI-gestützte Bildsuchlösung Matches in die Workflow-Plattform Cloudflow integriert. Ziel dieser Kooperation ist es, bestehende Prozesse im Bereich Design und Druckvorstufe weiter zu digitalisieren und zu automatisieren.

Matches ermöglicht die visuelle Suche nach ähnlichen oder identischen Bildinhalten und kommt ohne manuelle Verschlagwortung aus. Durch die Integration in Cloudflow ist die Funktionalität direkt in Produktionsabläufe eingebunden, was zu einer effizienteren Gestaltung von Arbeitsprozessen im Verpackungsdesign und der Druckvorbereitung beitragen kann.

Anzeige

„Durch die Integration in Cloudflow ist unsere Lösung erstmals unmittelbar in den Produktionsworkflow eingebunden“, so Ingo Beutler, Product Owner von Matches bei Saueressig. „Die Zusammenarbeit mit Hybrid Software erweitert den Anwendungsbereich von Matches und zeigt den praktischen Nutzen KI-gestützter Systeme in industriellen Prozessen.“

Matches stellt innerhalb von Cloudflow sämtliche Hauptfunktionen bereit – darunter eine textbasierte Bildsuche, eine automatische Region-of-Interest-Erkennung sowie eine speziell auf die Anforderungen der Verpackungs-, Etiketten- und Dekorindustrie abgestimmte visuelle Suche.

Nick De Roeck, CTO der Hybrid Software Group, betont: „Die Integration erweitert die Funktionalität von Cloudflow um ein wesentliches Element moderner, datenbasierter Prozessautomatisierung. KI-gestützte Bildanalysen werden zunehmend zu einem festen Bestandteil industrieller Workflows.“

Matches steht ab sofort als Modul innerhalb der Cloudflow-Plattform zur Verfügung.