Mike Agness in den Vorstand der FPPA berufen

Hybrid Software, ein führender Anbieter innovativer Prepress- und Workflow-Lösungen für die Etiketten- und Verpackungsindustrie, gibt bekannt, dass die Flexographic Pre-Press Platemakers Association (FPPA) Mike Agness, Executive Vice President Americas bei Hybrid Software, in ihren Vorstand berufen hat.

Die FPPA ist eine Organisation, die sich gezielt für Flexodruck-Prepress-Dienstleister – und -Plattenhersteller einsetzt. Sie schafft eine offene Plattform für den Austausch zwischen Plattenherstellern und Zulieferern und fördert kontinuierliches Lernen, technologischen Fortschritt und bewährte Praktiken. Durch Vernetzung, Wissensaustausch und Weiterbildung trägt die FPPA dazu bei, dass ihre Mitglieder wachsen und höchste Branchenstandards einhalten.

„Hybrid Software leistet einen wesentlichen Beitrag zur Flexodruckplattenherstellung, indem es sicherstellt, dass Plattenhersteller und ihre Systeme Dateien effizient und in höchster Qualität verarbeiten können“, erklärt Aaron Pettijohn, FPPA-Schatzmeister und designierter Präsident. „Mike Agness hat bei FPPA-Treffen mit seinem Fachwissen und seiner Kreativität maßgeblich dazu beigetragen, dass Mitglieder den größtmöglichen Nutzen aus der Vereinigung ziehen und ihre Platten weiter optimieren können.“

„Ich freue mich darauf, zur erfolgreichen Zukunft der Flexodruckplattenherstellung beizutragen“, so Agness. „Flexodruck spielt weiterhin eine essenzielle Rolle in der Verpackungslieferkette. Die stetig steigenden Anforderungen an Verarbeiter und ihre Flexodruckplatten stellen eine kontinuierliche Herausforderung dar. Der enge Austausch innerhalb der FPPA wird dazu beitragen, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“