Optimierung der Druckproduktion mit Upgrades für Sleeves und Adapter

Flexodruck

In einer Branche, in der Flexibilität unverzichtbar ist, um Geschäftschancen optimal auszunutzen, kann die Qualität der Sleeves und Adapter über Gewinn und Verlust entscheiden. XSYS bietet nach eigenen Angaben nicht nur eine Vielzahl von Upgrades für seine standardisierten rotec-Sleeves und Adapter an, sondern entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen für dessen Flexodruckproduktion.

Im Flexodruck ist ein gutes Druckergebnis von vielen Faktoren abhängig. Um angesichts der immer kleiner werdenden Auflagen unerwünschte Stillstandszeiten weitestgehend zu vermeiden, müssen die Verarbeiter zuverlässige Zulieferer finden, die Lösungen anbieten, mit denen es möglich ist, Schwachstellen in der Prozesskette zu verhindern. Auch wenn Sleeves und Adapter vielleicht nicht unbedingt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, spielen sie doch eine wichtige Rolle, um einen reibungslosen, rentablen und nachhaltigen Flexodruckprozess sicherzustellen.

Anzeige

Mit seinen Produktlösungen ist XSYS in der Lage, den Verarbeitern zu helfen, die Produktivität der Druckmaschine zu erhöhen und den Arbeitsschutz für die Bediener zu verbessern. Insbesondere sein umfassendes Upgrade-Programm für rotec Sleeves und Adapter erlaubt den Druckereien, die Effizienz zu steigern und die Einsatzdauer der Sleeves und Adapter zu verlängern, was die Nachhaltigkeit verbessert, die Makulatur verringert und die Investitionsrendite (RoI) steigert.

„Rotec ist seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe im Sleeve- und Adapter-Segment. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung ermöglichen wir unseren Kunden, die aktuellen Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu bewältigen“, sagt Uwe Müller, Head of R&D bei XSYS. „Wir wissen, dass jeder Verarbeiter im Drucksaal ganz spezifische Arbeitsabläufe eingerichtet hat. Daher bieten wir eine breite Palette von qualitativ hochwertigen Upgrade-Optionen an, die es jedem Anwender erlauben, seine rotec Sleeves und Adapter an die konkrete Druckmaschine, Arbeitsumgebung und Auftragsspezifikationen anzupassen.“

Flexible und maßgeschneiderte Lösungen

Die Upgrade-Palette der rotec-Produkte wurde mit dem Ziel entwickelt, alle Aspekte des Druckprozesses zu berücksichtigen. Sie umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, angefangen bei Kerben, Ringen und Endplatten über Ableitfähigkeit, Register- und Montage-Tools bis zu Kennzeichnungssystemen. Den Verarbeitern, die mehr als die rotec Standard-Produkte und -Upgrades benötigen, bietet XSYS darüber hinaus Lösungen an, die das Experten-Team in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden für die jeweiligen Projekte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen entwickelt.

„Wir hören den Kunden genau zu, um zu erfahren, was sie wirklich benötigen. Das hilft uns, neue Produkte und Extras zu entwickeln, mit denen wir ihre Geschäftsziele, sowohl in Hinblick auf die Produktivität als auch auf die Nachhaltigkeit, besser fördern können“, sagt Silvia Cristina Kabus, Sales Director Sleeves bei XSYS. „Auf Grundlage der Kompetenz unserer rotec Vertriebs-, Service- und Produktionsteams finden wir flexible Lösungen außerhalb der Standardprodukte, die allen Größenanforderungen gerecht werden und für jeden Kunden einen deutlichen Unterschied ausmachen.“

„Auch wenn es angesichts des Gesamtumfangs des Prozesses vielleicht unbedeutend erscheinen mag, können bereits kleine Veränderungen, wie die Verwendung auswechselbarer Kerben oder verstärkte Registerpins, die Nachhaltigkeit insgesamt verbessern, indem sie die Einsatzdauer der Sleeves oder Adapter und damit letztendlich auch der Druckmaschine verlängern.“

Komplizierte Prozesse einfach in die Praxis umsetzen

Bei der Bedienung von Flexodruckmaschinen spielt die Effizienz eine zentrale Rolle. Kleinere Auflagen und eine steigende Anzahl von Umrüstungen pro Schicht lassen Stillstandszeiten zu einem kritischen Produktivitätsfaktor werden. Jedes einzelne Hilfsmittel, das es erlaubt, diese Abläufe zu vereinfachen, wirkt sich deutlich auf das Betriebsergebnis aus.

Die optionale rotec Eco-Technologie, nutzt ein patentiertes Luftverteilungssystem für die einfache Montage der Sleeves. Diese Methode kann die Effizienz der Druckerei deutlich erhöhen, da bis zu 90 % weniger Druckluft benötigt werden. Das ist insbesondere für Kunden mit instabilen oder überlasteten Druckluftsystemen von Vorteil.

Der kürzlich auf den Markt gebrachte Eco Xtra-Ring soll den Arbeitsschutz verbessern, da er eine Abnutzung des Adapterendes weitestgehend vermeide und daher das Entweichen von Luft sowie Probleme bei der Montage verhindere. Das spanische Verpackungsunternehmen Emsur hat als erster Kunde den Eco Xtra-Ring eingesetzt, was die Robustheit und Einsatzdauer des Adapters erhöht sowie die Investitionsrendite (RoI) und natürlich auch die Nachhaltigkeit verbessert hat. Emsur hat diese Lösung in seinem Saymopack Werk in Valencia getestet und beeindruckende Ergebnisse erzielt.

„Die rauen Produktionsprozesse haben unsere Adapter immer sehr schnell beschädigt, so dass wir die Bedienerseite verstärken mussten. Der neue Ring schützt den Adapter vor Abnutzung und verbessert die Montageeigenschaften sowie die Gesamteinsatzdauer deutlich“, sagt Marcos Gaspar Calatayud, der bei Emsur Saymopack für die Prozessverbesserung verantwortlich ist.

Ganzheitliches Konzept

Eine weitere Lösung, die die Lebensdauer der Produkte verlängert und den Bedienerschutz verbessern soll, ist die rotec Technologie für Ableitfähigkeit. Sie soll bei den Sleeves und Adaptern eine vollständige Ableitfähigkeit von der Basishülse bis zur Oberfläche gewährleisten. Die gesamte Konstruktion kommt ohne zusätzliche mechanische Komponenten aus. Das Ergebnis ist eine längere Einsatzdauer des Produktes, die XSYS in die Lage versetzt, für die Ableitfähigkeit eine Garantie von 10 Jahren zu gewähren.

Mittlerweile sind nichtmetallische Upgrades für alle diejenigen Kunden interessant geworden, die Metallteile auf der Druckmaschine vermeiden möchten oder alternative Werkstoffe bevorzugen. Die entsprechenden rotec-Optionen umfassen eine Kerbe aus Verbundwerkstoff, einen PVC-Ring und kompressible Endplatten.

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Gesamtablaufs werden weitere Vorteile der Produkte deutlich. Beispielsweise bietet rotec mehrere Lösungen zur Optimierung der Adapternutzung. Spezielle Pins und Luftkanalsysteme ermöglichen, mehrere Sleeve-Längen auf dem gleichen Adapter zu montieren. Mit dieser einfacheren Konfiguration sparen die Kunden Kosten und steigern ihre Effizienz.

„Die sich stetig weiter entwickelnde Palette von rotec Sleeves und Adaptern nimmt am Markt eine führende Position ein. Wir bieten Verarbeitern spezifische Lösungen an, die sie in die Lage versetzen, flexibel zu arbeiten und herausragende Druckergebnisse zu erzielen“, sagt Patrick Lüdecke, General Manager Sleeves bei XSYS.