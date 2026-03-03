MPH investiert in Shine LED zur Prozessstabilisierung im Flexodruck

Nachrüstlösung steigert Wiederholgenauigkeit, reduziert Risiken im Druckprozess und erhöht Energieeffizienz

MPH Ltd, ein britischer Spezialist für Flexodruck-Vorstufe, hat in das Shine LED-Lampenset von Miraclon investiert. Ziel ist es, Variablen in der Plattenbelichtung zu reduzieren, die Wiederholgenauigkeit zu erhöhen und Risiken im Druckprozess zu minimieren.

Das Shine LED-Lampenset wird in Kombination mit einem Flexoplattenbelichter von Vianord eingesetzt, den MPH über Clarkson Services bezogen hat. Nach Angaben des Unternehmens erfolgt die Belichtung im Durchschnitt rund 30 Prozent schneller als mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren. Zudem sei der Prozess stabiler und das Verhalten der Platten vorhersagbar. Derzeit werden mehr als 80 Prozent der eingesetzten Platten unterschiedlicher Anbieter mit den Shine LED-Lampen belichtet.

Geschäftsführer Ian Runacres betont, dass im Flexodruck die Eliminierung von Variablen häufig wichtiger sei als reine Geschwindigkeitssteigerung. Durch den Umstieg auf LED-Technologie wolle man die Wiederholgenauigkeit verbessern, Risiken auf der Druckmaschine senken und Kunden mit hohen Anforderungen an konstante Druckergebnisse unterstützen.

Im Vergleich zu Leuchtstoffröhren bieten LED-Lampen eine gleichmäßigere Belichtung sowie eine längere Lebensdauer. Der Wegfall regelmäßiger Lampenwechsel sowie die sofortige Ein- und Ausschaltbarkeit ohne Aufwärmphase führen laut Unternehmen zu Zeit- und Energieeinsparungen.

Das Shine LED-Lampenset ist als Nachrüstlösung für bestehende UV-Belichter unterschiedlicher Hersteller konzipiert. Es umfasst UVA-LED-Lampen, eine vorverdrahtete Halterung und eine Installationsanleitung für qualifizierte Elektrofachkräfte. Die Installation bei MPH erfolgte durch Clarkson Services und verlief nach Unternehmensangaben reibungslos.

MPH mit Sitz in Manningtree ist auf den Schmalbahn-Verpackungsdruckmarkt spezialisiert. Das 1982 gegründete Unternehmen wird seit einem Management-Buyout im Jahr 2020 vom aktuellen Führungsteam geleitet. Seitdem wurden nach eigenen Angaben mehr als 750.000 GBP in Sachinvestitionen investiert. Dazu zählen neben dem Shine LED-Lampenset ein zweites CDI-Belichtungssystem von Esko, eine neue Flexoplatten-Verarbeitungslinie mit modernisiertem Prozessor und Trocknungssystemen sowie verschiedene Hard- und Software-Upgrades.

Mit den Investitionen verfolgt MPH das Ziel, Konsistenz, Durchsatz und technische Leistungsfähigkeit für Kunden im Bereich Schmalbahn-Verpackungsdruck weiter auszubauen.