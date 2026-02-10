Miraclon und W&H vertiefen Partnerschaft

Installation der Flexcel NX Ultra 42-Lösung

Miraclon hat seine langjährige Zusammenarbeit mit Windmöller & Hölscher (W&H) durch die Installation einer Flexcel NX Ultra 42 Lösung im W&H-Technologiezentrum weiter ausgebaut. Das neue System mit Wasserauswaschung ersetzt die bisher eingesetzte Flexcel NX Ultra 35 Lösung und ermöglicht die Herstellung größerer Flexodruckplatten. Damit erweitert W&H die Bandbreite praxisnaher Kundenanwendungen und Druckmaschinenkonfigurationen, die im Technologiezentrum demonstriert werden können, und zeigt das volle Leistungspotenzial des modernen Flexodrucks

„Unser Technologiezentrum spielt eine zentrale Rolle, wenn wir Verpackungsdruckern zeigen, wie sich einzelne Technologien zu effizienten und industriell skalierbaren Drucklösungen kombinieren lassen“, erklärt Frederik Petzold, Leiter des technischen Vertriebs bei W&H. „In enger Zusammenarbeit mit Miraclon integrieren wir führende Plattentechnologie in unsere Druckmaschinenvorführungen, um den Leistungsmaßstab im Flexodruck ganzheitlich darzustellen. Die Flexcel NX Ultra 42 Lösung bietet uns zusätzliche Flexibilität für den Breitbahndruck sowie die für datengetriebene, reproduzierbare Maschinendemos erforderliche Plattenperformance. Dank konsistenter Mehrfach-Oberflächenstrukturierung und stabiler Farbübertragung können wir unsere Druckmaschinen mit optimaler Betriebseffizienz präsentieren – mit größeren Prozessfenstern, schnellerer Druckstabilisierung und der wiederholbaren Druckqualität, die Verpackungsdrucker bei der Bewertung moderner Flexotechnologien erwarten.“

Anzeige

Auch Miraclon sieht in der erweiterten Partnerschaft einen wichtigen Hebel für den Wissenstransfer in die Praxis. „Die Zusammenarbeit mit W&H ist ein wirkungsvolles Instrument, um den konkreten Nutzen der Flexcel NX-Technologie im industriellen Einsatz zu demonstrieren“, sagt Grant Blewett, Chief Commercial Officer bei Miraclon. „Die Flexcel NX Ultra Lösung kombiniert die bewährte Druckleistung von Flexcel NX mit dem Vorteil der Lösemittel- und VOC-Freiheit. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Farbübertragung, ein stabiles Druckverhalten und vorhersagbare Ergebnisse. Im Technologiezentrum von W&H wird anschaulich sichtbar, wie moderner Flexodruck Verpackungsherstellern weltweit Effizienz, Nachhaltigkeit und Prozesskontrolle bietet.“

Einen weiteren Beitrag zu hochwertigen Druckdemonstrationen leistet ein FlexPose 420 ECDLF-Belichter von Glunz & Jensen, der mit dem Shine LED-Lampenset von Miraclon ausgestattet ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Quecksilberlampen, deren Leistung mit zunehmendem Alter nachlässt, sorgt das LED-System für eine stabile und gleichmäßige UV-Strahlung über die gesamte Lebensdauer. Die sofortige Betriebsbereitschaft der LED-Lampen steigert die Produktivität, senkt den Energieverbrauch und verbessert die Belichtungsqualität. Sauberere Lichterbereiche, stabilere Druckpunkte und eine zuverlässige Plattenperformance tragen zusätzlich zu einer konstant hohen Druckqualität bei.