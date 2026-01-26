Miraclon stellt Vermarktung in Finnland auf Direktvertrieb um

Flexodruckplatten

Miraclon hat eine Anpassung seiner Vermarktungsstrategie für Finnland angekündigt. Künftig wird der finnische Markt direkt vom Unternehmen bedient. Ziel der Umstellung ist es, die Präsenz vor Ort zu stärken und Druckereien sowie Druckvorstufenbetriebe unmittelbarer zu unterstützen. Durch kürzere Reaktionszeiten und direkten Zugang zu technischem Know-how sollen Anwender in die Lage versetzt werden, die Flexcel NX-Technologie umfassend zu nutzen und moderne Flexodruckprozesse effizient umzusetzen.

Bei der Flexcel NX-Technologie handelt es sich um ein integriertes System zur Herstellung von Flexodruckplatten, das Plattenmaterialien, Geräte, Software und Mehrfach-Oberflächenstrukturierung kombiniert. Die Technologie ist auf eine präzise und konsistente Bebilderung sowie eine kontrollierte Druckfarbübertragung ausgelegt. Durch standardisierte Prozesse soll eine hohe Vorhersagbarkeit und Reproduzierbarkeit der Druckergebnisse über unterschiedliche Anwendungen hinweg ermöglicht werden.

„Finnland verfügt über eine technisch versierte Flexodrucklandschaft mit einem ausgeprägten Qualitätsanspruch und zunehmendem Interesse an neuen Verfahren“, sagt Stephen McCartney, Commercial Director EAMER bei Miraclon. „Der Markt für flexible Verpackungen wächst weiter, unter anderem durch steigende Nachhaltigkeitsanforderungen, eine größere Variantenvielfalt und die Erwartungen von Markenartiklern. Viele finnische Druckereien sind gut positioniert, um moderne Flexodrucktechnologien einzuführen.“

Mit der Umstellung auf die direkte Marktbearbeitung will Miraclon die Zusammenarbeit mit Kunden intensivieren. Der Fokus liege dabei nicht ausschließlich auf der Bereitstellung von Druckplatten, sondern auf der Unterstützung eines kontrollierten und reproduzierbaren Druckprozesses, der konsistente Ergebnisse ermöglicht. Das Unternehmen sieht darin eine Möglichkeit, Druckereien bei der Weiterentwicklung ihrer Prozesse zu begleiten und die Wettbewerbsfähigkeit des finnischen Marktes für flexible Verpackungen zu unterstützen.