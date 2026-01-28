65 Jahre Flexodruck zwischen Kontinuität und Wandel

Anderson & Vreeland

„Vor genau 65 Jahren in diesem Monat gründeten Andy Anderson und Howard Vreeland Sr. Anderson & Vreeland, Inc. und legten damit den Grundstein für ein dauerhaftes Engagement innerhalb der Flexodruckindustrie. Unser Erfolg wäre ohne das Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern nicht möglich gewesen. Ebenso gilt unser Dank unseren Mitarbeitenden, deren Engagement dieses Jubiläum erst ermöglicht hat“, sagt Darin Lyon, Präsident und CEO des Unternehmens.

Gründung und unternehmerische Ausrichtung

Als Anderson & Vreeland im Januar 1961 in Bryan, Ohio, seine Geschäftstätigkeit aufnahm, entstand mehr als ein technischer Anbieter für den Flexodruck. Die Gründer Andy Anderson und Howard Vreeland Sr. verfolgten von Beginn an eine familiengeprägte unternehmerische Vision, die auf langfristige Beziehungen, technisches Verständnis und Verantwortung gegenüber Kunden und Mitarbeitenden setzte. Diese Grundhaltung prägt das Unternehmen auch 65 Jahre später und bildet die Basis für seine Entwicklung innerhalb der Flexodruckindustrie.

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensgeschichte ist der frühe Fokus auf technologische Innovation. Anderson & Vreeland verstand sich nicht nur als Distributor, sondern als aktiver Impulsgeber für neue Verfahren und Materialien. Bereits 1980 brachte das Unternehmen mit Toyobo Printlight die erste wasserwaschbare Polymerplatte für Trockenoffset- und Buchdruck auf den US-Markt. Damit eröffnete sich für amerikanische Druckereien eine neue, effizientere Plattenverarbeitung. Dieser Ansatz setzte sich 1993 fort, als mit Cosmolight erstmals eine wasserwaschbare Flexodruckplatte von Toyobo über Anderson & Vreeland in Nordamerika verfügbar wurde.

Technologische Entwicklung und Unternehmenswachstum

Parallel zur technologischen Entwicklung wuchs das Unternehmen durch gezielte strukturelle Erweiterungen. Anderson & Vreeland baute seine Kompetenzen und seine Marktpräsenz über strategische Akquisitionen aus, die jeweils auf eine inhaltliche Ergänzung des Portfolios abzielten. Ein wichtiger Schritt war die Übernahme von Akron Graphic Supply im Jahr 2005, mit der das Unternehmen seine Präsenz im Westen der USA ausbaute. Ebenfalls 2005 wurde Nova Polymers als hundertprozentige Tochtergesellschaft integriert, wodurch die Fertigungskompetenz im Bereich fotopolymerer Schildermaterialien gestärkt wurde.

Diese Strategie wurde in den folgenden Jahren fortgeführt. Mit der Übernahme von Custom Flex im Jahr 2007, heute bekannt als Provident, LLC, erweiterte Anderson & Vreeland sein Angebot um Rakelmesser und Enddichtungen. 2011 folgte die Akquisition von Flexolutions, einem führenden Distributor von Flexodruckmaterialien in Kanada, bevor 2012 die Provident Group übernommen wurde. In jüngerer Zeit stärkte Anderson & Vreeland seine Präsenz in Kanada durch die Übernahme der Flexodruck-Sparte von Grimco im Jahr 2023. 2024 folgte die Akquisition von Adheso-Graphics, einem Hersteller druckempfindlicher Klebebänder für Anwendungen im Wellpappen-, Wide-Web-, Narrow-Web-, Offset- und Buchdruck.

Fertigung, Service und Marktpräsenz

Die unternehmerische Entwicklung ist eng mit der familiären Struktur des Unternehmens verbunden. Anderson & Vreeland wird bis heute als privat geführtes, familiengeprägtes Unternehmen betrieben. Diese Ausrichtung zeigt sich auch im Umgang mit Kunden. „Unsere 65-jährige Reise war stets davon geprägt, unsere Mitarbeitenden als Teil der Familie zu behandeln“, sagt Howard Vreeland Jr. Kundenbeziehungen basieren bei Anderson & Vreeland auf Vertrauen, fachlicher Kompetenz und persönlicher Betreuung. Acht Lagerstandorte über drei Zeitzonen hinweg sowie ein Team erfahrener Vertriebsberater gewährleisten eine zeitnahe technische Unterstützung und hohe Lieferfähigkeit.

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensaktivitäten ist die eigene Entwicklung und Fertigung am Standort Bryan, Ohio. In den frühen 2000er-Jahren weitete Anderson & Vreeland seine Fertigungstätigkeit deutlich aus. 2001 wurde das Unternehmen zum führenden nordamerikanischen Distributor für BASF nyloflex Fotopolymer-Druckplatten und entwickelte parallel den Orbital X 2430 Wasserwasch-Prozessor, dessen erste Anlage bis heute im Einsatz ist. 2003 folgte mit dem Flexolaser ein Computer-to-Plate-System zur Digitalisierung der Plattenherstellung. 2009 brachte Anderson & Vreeland die Produktlinie AVantage Liquid Photopolymers auf den Markt und ergänzte diese durch AVCE, eine Direktgravurplatte für Buchdruck- und Trockenoffset-Anwendungen. Ebenfalls aus eigener Entwicklung stammt der Demounter 77 zur Delaminierung montierter Druckplatten.

2018 installierte das Unternehmen das erste AVxpose-Belichtungssystem für digitale Bildgebung und thermische Anwendungen. Dieses System wurde 2024 mit erweiterter Automatisierung, PLC-Schnittstelle und LED-Touchscreen-Steuerung aktualisiert und auf der LabelExpo Americas, heute Loupe, vorgestellt.

Anderson & Vreeland verfolgt einen beratenden Ansatz und versteht sich nicht ausschließlich als Produktlieferant. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Einführung neuer Technologien, bei Prozessoptimierungen sowie bei der Integration von Systemen durch ein eigenes Field-Service-Team. Bedient werden Anwendungen im Wellpappen-, Wide-Web-, Narrow-Web-, Offset-, Buchdruck- sowie im Verpackungs- und Etikettendruck. Dabei verbindet Anderson & Vreeland globale Lieferantenbeziehungen mit eigener Entwicklungs- und Fertigungskompetenz.

Fazit

Mit Blick auf das 65-jährige Bestehen zeigt sich Anderson & Vreeland als Unternehmen, das technologische Entwicklung, strukturelles Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen miteinander verbindet und sich damit kontinuierlich an die Anforderungen der Flexodruckindustrie anpasst.