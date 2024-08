Doneck Euroflex erhält Platin-Auszeichnung von EcoVadis

Druckfarben

Der internationale Druckfarbenhersteller Doneck Euroflex wurde von EcoVadis, dem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, mit der begehrten „Platin“-Medaille ausgezeichnet. Diese Anerkennung bestätigt die herausragenden Leistungen des mittelständischen Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit und hebt Doneck Euroflex in die obersten 1% der weltweit bewerteten Unternehmen.

Doneck Euroflex, spezialisiert auf die Produktion wasser- und lösemittelbasierter Druckfarben, hat mit dieser Auszeichnung den höchsten Nachhaltigkeitsstatus erreicht, den EcoVadis vergibt. Über 125.000 Unternehmen wurden bislang weltweit von EcoVadis bewertet, was die Exzellenz dieser Auszeichnung noch unterstreicht.

„Unsere im Jahr 2022 initiierte Nachhaltigkeitsstrategie 2Bsustainable! trägt Früchte. Der Übergang von der Goldmedaille 2023 zur Platin-Auszeichnung verdeutlicht den kontinuierlichen Fortschritt und unser unermüdliches Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, sagt Arndt Breitbach, CEO von Doneck Euroflex. In den letzten Jahren hat das Unternehmen intensiv an der Entwicklung innovativer und praxistauglicher Lösungen für die Kreislaufwirtschaft gearbeitet und diese in den Fokus der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestellt.

Die Platin-Medaille von EcoVadis honoriert nicht nur die bisherigen Anstrengungen, sondern zeigt auch, wie Doneck Euroflex durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse hochwertige, zukunftsorientierte Produktlösungen für die Kreislaufwirtschaft bereitstellt. Diese Lösungen tragen maßgeblich zu einem längeren und nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei.

„Im globalen Vergleich gehören wir zu den führenden Unternehmen auf der vertrauenswürdigsten Plattform für Nachhaltigkeitsbewertungen. Mein Dank gilt dem gesamten Team für seine unermüdliche Arbeit und Leidenschaft“, ergänzt Arndt Breitbach. Die Auszeichnung ist ein Ansporn für Doneck Euroflex, die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele bis 2030 weiterhin entschlossen zu verfolgen.