Wie Edelstahl-Kammerrakelsysteme Prozesse stabilisieren und Kosten senken

Effizienz im Wellpappen-Flexodruck

Im Wellpappen-Flexodruck ist die Zuverlässigkeit des Kammerrakelsystems ein zentraler Faktor für Produktivität, Druckqualität und Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage. Im Gegensatz zu glatten Substratoberflächen stellt Wellpappe mit ihrer strukturierten Oberfläche, höheren mechanischen Belastung und großen Druckbreiten besonders hohe Anforderungen an alle Komponenten des Farbauftrags.

Ein stabiler, gleichmäßiger Farbauftrag ist dabei unerlässlich. Störungen wie Leckagen – etwa infolge von „Back Doctoring“ –, ungleichmäßige Befüllung der Rasterwalzen-Näpfchen oder Farbverschiebungen führen unmittelbar zu Makulatur, Qualitätsverlusten und ungeplanten Stillständen. Die Leistungsfähigkeit des Kammerrakelsystems entscheidet somit maßgeblich über die Prozessstabilität im laufenden Betrieb.

Lebenszykluskosten statt Anschaffungspreis: Eine nüchterne Kostenbetrachtung

Am Markt dominieren traditionell Kammerrakelsysteme aus Verbundwerkstoffen, insbesondere Kohlefaser. Sie gelten als leicht, korrosionsbeständig und grundsätzlich geeignet für den Einsatz mit wasserbasierten Farben und entsprechenden Reinigungsmedien. Diese Argumente greifen jedoch zu kurz, wenn nicht nur der Anschaffungspreis, sondern die gesamten Lebenszykluskosten betrachtet werden.

Eine ganzheitliche Kostenrechnung umfasst Wartungs- und Reinigungsaufwand, Verschleiß an Rakelmessern und Dichtungen sowie das Risiko ungeplanter Produktionsunterbrechungen. Aus Produktions- und Felddaten von AkeBoose geht hervor, dass Edelstahl-Kammerrakelsysteme über ihre Nutzungsdauer hinweg bis zu 25 Prozent niedrigere Gesamtkosten verursachen können als vergleichbare Lösungen aus Verbundwerkstoffen. Ausschlaggebend sind der geringere Materialverschleiß, robustere Oberflächen und deutlich reduzierte Reparatur- und Austauschzyklen.

Mechanische Stabilität und Prozesssicherheit durch Edelstahl

Im anspruchsvollen Umfeld des Wellpappendrucks entfaltet Edelstahl seine materialbedingten Vorteile besonders deutlich. Hohe strukturelle Festigkeit sorgt für dauerhafte Formstabilität – selbst unter Bedingungen wie erhöhtem Anpressdruck, dicken Druckplatten oder vibrationsintensivem Betrieb.

Verbundwerkstoffe können unter diesen Belastungen zur Materialermüdung neigen. Mikrorisse, Delaminationen oder Verformungen beeinträchtigen nicht nur die Dichtheit, sondern auch die konstante Farbführung im Kammerrakelsystem. Reparaturen sind oft nur eingeschränkt möglich und erfordern nicht selten externe Dienstleister – verbunden mit Zeitverlusten und zusätzlichen Kosten.

Edelstahlkammern hingegen zeichnen sich durch dauerhaft hohe mechanische Stabilität aus. Durch gezielte Formgebung kann die materialeigene Steifigkeit zusätzlich erhöht werden. Instandhaltungsarbeiten lassen sich in vielen Fällen direkt in der eigenen Werkstatt durchführen, was Ausfallzeiten weiter reduziert.

Reinigungsroutinen und Bedienerkomfort in der Praxis

Im Produktionsalltag zählt jede Minute Maschinenlaufzeit. Edelstahl-Kammerkörper lassen sich schnell, gründlich und ohne Einschränkungen reinigen. Ihre uneingeschränkte Korrosionsbeständigkeit erlaubt den Einsatz gängiger Reinigungsmedien, auch bei intensiven Reinigungszyklen.

Mechanische Beschädigungen, etwa durch den Einsatz von Spachteln oder Schabern, können bei Edelstahl problemlos poliert und funktional neutralisiert werden. Bei Verbundwerkstoffen hingegen stellen Kratzer in der Harzschicht eine irreversible Schwachstelle dar, an der sich Farbe zunehmend festsetzt. Die Folge sind steigender Reinigungsaufwand und sinkende Prozesssicherheit.

Ein geringerer Reinigungsaufwand bedeutet weniger Makulatur, höhere Maschinenverfügbarkeit und eine spürbare Entlastung der Bediener – ein entscheidender Vorteil, insbesondere bei häufig wechselnden Aufträgen und kurzen Rüstzeiten im Wellpappendruck.

Technische Auslegung, die den Unterschied macht

Ein praxisnahes Beispiel für die konsequente Umsetzung dieser Anforderungen ist das Edelstahl-Kammerrakelsystem Nova XLS von AkeBoose. Das asymmetrische Kammerprofil verhindert effektiv „Back Doctoring“ und gewährleistet einen gleichmäßigen, kontrollierten Farbfluss zur Rasterwalze.

Der reduzierte Anpressdruck nach dem „Kiss-Impression“-Prinzip minimiert den Verschleiß von Rakelmessern und Dichtungen und verlängert die Standzeiten zwischen Wartungsintervallen. Eine vibrationsdämpfende Aufhängung sorgt auch bei strukturierte Substraten für stabile Leistung und reproduzierbare Druckergebnisse. Werkzeuglose Wechselmechanismen für Rakelmesser und Dichtungen beschleunigen Rüstprozesse und erhöhen die Nettoverfügbarkeit der Maschine.

Nachhaltigkeit als wirtschaftlicher Hebel

Neben technischen und wirtschaftlichen Vorteilen zahlt Edelstahl auch auf Nachhaltigkeitsziele ein. Stahl ist zu 100 Prozent recycelbar, und die deutlich längere Lebensdauer reduziert den Ressourcenverbrauch im Vergleich zu häufiger zu ersetzenden Verbundkammern.

Geringerer Materialabfall, reduzierte Ausschussraten und eine verbesserte Ökobilanz werden zunehmend zu relevanten Entscheidungskriterien bei Investitionen im Drucksaal – ohne dabei die operative Effizienz zu kompromittieren.

Fazit: Ganzheitliche Effizienz durch die richtige Material- und Systemwahl

Im Wellpappen-Flexodruck entscheidet die Wahl des Kammerrakelsystems maßgeblich über Prozessstabilität, Vorhersagbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Edelstahl-Kammerrakelsysteme bieten gegenüber Verbundwerkstoffen klare Vorteile in Bezug auf Lebenszykluskosten, mechanische Robustheit, Wartungsfreundlichkeit und Reinigungsaufwand.

Technische Lösungen wie die Nova XLS zeigen, wie diese Eigenschaften in der Praxis ineinandergreifen: Sie sichern konstante Druckqualität, reduzieren ungeplante Stillstände und ermöglichen Druckereien, flexibel und belastbar auf steigende Anforderungen im Markt zu reagieren.