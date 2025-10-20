Flint Group präsentiert AquaCode-Farbsysteme auf der CorrExpo 2025

Wellpappendruck

Die Flint Group, ein weltweit tätiger Anbieter von Druckfarben und Beschichtungslösungen für den Wellpappendruck, wird auf der CorrExpo 2025 in Savannah (Georgia, USA) vom 20. bis 22. Oktober 2025 ihre neuesten wasserbasierten AquaCode-Lösungen vorstellen.

Am Stand 801 informiert das Unternehmen über den Einfluss von Druckfarben und Beschichtungen auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Druckqualität. Ziel ist es, zu zeigen, wie optimierte Farbsysteme den Gesamtproduktionsaufwand senken und gleichzeitig konstante Druckergebnisse gewährleisten können.

Nachhaltige Lösungen für Papier- und Kartonanwendungen

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die wasserbasierten OctaCode- und DecaCode-Systeme.

OctaCode ist eine speziell entwickelte wasserbasierte Farbe für den Druck auf Papier und Karton. Sie kombiniert hohe Farbintensität und Beständigkeitseigenschaften mit einer umweltgerechten Formulierung, die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft unterstützt.

DecaCode umfasst eine Reihe von wasserbasierten Funktions- und Barrierelacken, die Verarbeitern neue Möglichkeiten zur Leistungssteigerung und Anwendungserweiterung bieten – bei gleichbleibender Rezyklierbarkeit und als Alternative zu kunststoffbasierten Beschichtungssystemen.

Die gesamte AquaCode-Produktreihe wurde für eine hohe Prozessstabilität in Papier- und Kartonanwendungen entwickelt. Die Formulierungen zielen darauf ab, Ausschuss zu reduzieren, Produktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und Arbeitsabläufe in der Druckerei zu vereinfachen.

Die CorrExpo gilt als zentrale Plattform für die nordamerikanische Wellpappenindustrie. Flint Group sieht die Messe als Gelegenheit, mit Kunden und Partnern über aktuelle Herausforderungen im Verpackungsdruck zu diskutieren und zukünftige Entwicklungen im Bereich wasserbasierter Druckfarben und Beschichtungen zu präsentieren.