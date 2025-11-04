BHS Jetliner Monochrome erhält FEFCO Gold Award

Digitaler Wellpappendruck

Der BHS Jetliner Monochrome, ein Single-Pass-Inkjet-Drucksystem für die Wellpappenverarbeitung, wurde mit dem FEFCO Gold Award for Best Technical Advancement in Advanced Technology ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im Rahmen des FEFCO Technical Seminar 2025 in Rom. Es handelt sich um die erste Auszeichnung dieser Art für ein reines Single-Pass-Inkjet-System in der Wellpappenindustrie und unterstreicht die zunehmende Bedeutung digitaler Drucktechnologien in diesem Marktsegment.

Neue Maßstäbe im digitalen Wellpappendruck

Das System wurde für die Integration in neue wie bestehende Wellpappenanlagen entwickelt. Es ermöglicht einen hochautomatisierten, effizienten Druckprozess bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Der Jetliner Monochrome bietet eine konstante Druckqualität und hohe Betriebssicherheit und soll insbesondere Herstellern und Markenartiklern dabei helfen, wachsenden Anforderungen an Variantenvielfalt, Nachhaltigkeit und kurze Lieferzeiten gerecht zu werden.

Anzeige

Bestandteil des Corruverse-Konzepts

Der Jetliner Monochrome ist ein Bestandteil des von BHS Corrugated entwickelten Corruverse, eines digital vernetzten Workflows für die Wellpappenproduktion. Ziel dieses Ansatzes ist es, Effizienz, Datenverfügbarkeit und Flexibilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Nach der ersten weltweiten Installation bei StarCorr Sheets in den USA läuft das System bereits im industriellen Betrieb. Dort sollen Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit die Erwartungen bestätigt haben und zur Auszeichnung durch FEFCO beigetragen haben.

Unternehmensperspektive

Lars Engel, Managing Director von BHS Corrugated, bezeichnete die Auszeichnung als wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung der Single-Pass-Inkjet-Technologie im Wellpappenbereich. Das Unternehmen sieht im Jetliner Monochrome einen Baustein für zukünftige digitalisierte Produktionsprozesse im Rahmen seiner langfristigen Strategie.