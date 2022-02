ICE Europe 2022 (15. bis 17. März, München)

Vier neue Produktlösungen für die Qualitätssicherung

BST aus Bielefeld präsentiert auf der diesjährigen ICE Europe vier neue Produkte für die Qualitätssicherung in der Veredelung und Verarbeitung flexibler, bahnförmiger Materialien aller Art.

Objektorientierte Bahnlaufregelung

Die BST CLS CAM 100 orientiert sich an frei auswählbaren Objekten und benötigt zum präzisen Regeln des Bahnlaufs weder eine ergänzende Steuerlinie noch einen zusätzlichen Triggersensor / -signal. Stattdessen kann ein beliebiges Objekt direkt im Druckmotiv als Regelkriterium festgelegt werden. Dies erfolgt intuitiv per Touch am 10 Zoll Touch-Bildschirm oder direkt am Sensor. Die Einrichtung erfolgt mit minimalem Aufwand. Das können die Besucher unseres Messestands direkt am Objekt erleben“, erklärt Ingo Ellerbrock, Leiter Produktmanagement bei BST.

Anzeige

Druckbilder – einfach und präziser überwachen

Das neue Video-Bahnbeobachtungssystem BST PROView ist sowohl für die schmale als auch für die breite Bahn geeignet. Es lässt sich durch seinen modularen Aufbau an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Sie können neben zwei Kamera- und Beleuchtungseinheiten in unterschiedlichen Größen aus diversen Erweiterungsmöglichkeiten frei wählen. BST PROView überwacht das Druckbild in Echtzeit: Während das Auge Druckgeschwindigkeiten von 1000 Metern pro Minute nicht mehr realisiert, läuft hier das neueste kamerabasierte Monitoring-System der BST zur Höchstform auf. Bei der Konzeption von BST PROView stand ebenfalls die Einfachheit im Mittelpunkt: Von der Inbetriebnahme per Plug-n-Play, über die intuitive Bedienung, bis hin zur komfortablen Fernwartung.

Registerkontrolle für Convertingmaschinen

Das kompakte Registerregelsystem BST TWINStar verbindet die BST Sensortechnik mit moderner, intuitiver Bedienung. Durch seine zwei Regelstellen eignet sich der BST TWINStar ideal für Hybriddruck- und Convertingmaschinen und bietet praktische Funktionen wie z.B. die Registerkontrolle von Vorder- zu Rückseite. Zudem lässt sich das System per Profinet in andere Maschinenumgebungen integrieren. Besonders hervorzuheben ist zudem auch hier wieder die einfache Bedienung. „Usability hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Statt verschachtelter Menüs, folgt die Bedienung des BST TWINStar daher einer One Click – One View Philosophie.“, berichtet Ingo Ellerbrock.

100 % Qualität – Highend-Oberflächeninspektion

Ob zum Beispiel in der Extrusion, Coating, Produktion von Batteriezellen oder bei Druckmaschinen: Die Oberflächeninspektion funktioniert nur dann einwandfrei, wenn Kamera, Beleuchtung und Fehlerklassifizierung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Genau das soll das neueste Oberflächeninspektionssystem BST iPQ-Surface leisen. Es ist ein nutzerfreundliches System, da der Anwender der Lösung Fehlerklassen anlernen kann, die dann automatisch immer besser zugeordnet werden. Zusätzlich ist das System in der Lage, mit dem vorhandenen Netzwerk und der Maschine zu interagieren und sich in die vorhandene IT-Landschaft einzufügen. Als Mitglied der BST iPQ-Familie verbindet BST iPQ-Surface moderne Kameratechnologie mit Multiplex-Beleuchtung und macht auch kleinste Fehlstellen auf kompaktem Bauraum sichtbar.

Halle 6, Stand 480