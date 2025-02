Qualitätssicherungssysteme für die präzise Verarbeitung bahnförmiger Materialien

ICE Europe 2025 (11.-13. März)

Die steigenden Anforderungen an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit treiben die Digitalisierung in der bahnverarbeitenden Industrie voran. Auf der ICE Europe 2025 in München stellt die BST GmbH, ein führender Anbieter von Qualitätssicherungssystemen, Technologien vor, die Produktionsprozesse intelligenter und effizienter gestalten. Vom 11. bis 13. März präsentiert BST neueste Entwicklungen in den Bereichen Bahnlaufregelung, Oberflächeninspektion, Bahnbeobachtung und 100%-Inspektion. Ergänzt wird der Messeauftritt durch einen Vortrag auf der ICE Conference, in dem BST zeigt, wie technische Vernetzung die Branche revolutioniert und Unternehmen Wettbewerbsvorteile sichert.

SMARTData – Intelligente Vernetzung für effizientere Produktionsprozesse

Mit SMARTData stellt BST seinen Workflow der zweiten Generation vor. Dieser steigert die Qualität in der Bahnverarbeitung, automatisiert Prozesse und vereinfacht Arbeitsabläufe. SMARTData lässt sich nahtlos in bestehende Vorstufen- und MIS-Systeme integrieren und ermöglicht eine zentrale Steuerung sowie Analyse der Produktionsprozesse. Die in einer modernen Datenbank mit RESTful API gespeicherten Daten können als digitaler Zwilling über mehrere Prozessschritte hinweg synchronisiert werden. Das Ergebnis: präzisere Prozessdaten, die zur Fehlervermeidung in nachfolgenden Produktionsstufen beitragen. Kunden profitieren von Zeitersparnis durch zentrale Dateneingabe sowie von einer Reduzierung von Ausschuss und Reklamationen.

Bahnlaufregelung: Neue Maßstäbe in der Bedienbarkeit

Mit dem Commander SMART COM 100 führt BST ein weiterentwickeltes Bedienkonzept für die Bahnlaufregelung ein. Erstmals können Sensor und Regelgerät über eine einzige Bedienstelle gesteuert werden. In Kombination mit dem neuen Regelgerät ekr CON 610 bietet der kompakte Linien- und Kontrastsensor CLS CAM 200 eine präzisere Regelung als seine Vorgängermodelle. Durch die exakte Positionierung des Materials werden Makulatur und Stillstandzeiten minimiert, wodurch die Produktivität nachhaltig steigt.

iPQ-Check: KI-basierte Inspektion für höchste Druckqualität

Das iPQ-Check Inspektionssystem kombiniert 100%-Druckbild-Inspektion mit hochwertiger Bahnbeobachtung und verbessert die Qualität von Druckerzeugnissen nachhaltig. Die neue Lösung iPQ-Check Digital wurde speziell für volldigitale Drucksysteme entwickelt und ermöglicht eine vollautomatische Inspektion ab dem ersten Druckformat. Dank SMARTData ist das System vollständig in den Kunden-Workflow integriert – mit operatorlosem Job-Setup und automatischem Jobwechsel. Die KI-gestützte Fehlererkennung erlaubt eine präzisere Klassifizierung von Fehlern sowie die Definition kundenspezifischer Fehlerklassen. So können sich Anwender auf relevante Fehler konzentrieren und fundierte Entscheidungen treffen.

COATINGControl & SLITTINGControl: Präzision für die Batterieproduktion

Bei der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien sind höchste Präzision und Qualität gefragt. Die vernetzten Systeme COATINGControl und SLITTINGControl sorgen für eine exakte Positionierung der Beschichtungsgeometrie und minimieren selbst kleinste qualitätsrelevante Abweichungen. Die webbasierte Benutzeroberfläche und eine automatisierte Kalibrierroutine erleichtern die Bedienung und steigern die Effizienz.

iPQ-Surface: High-End-Oberflächeninspektion für höchste Qualität

Das iPQ-Surface Inspektionssystem sichert maximale Qualität in der Materialherstellung und Weiterverarbeitung. Mithilfe modernster Kameratechnologie und innovativer Beleuchtung erkennt es selbst kleinste Fehlstellen. Das System ist modular anpassbar und bietet flexible Kamera- und Beleuchtungsoptionen. Auf der ICE Europe 2025 wird es für die Inspektion transparenter und opaker Folien präsentiert.

Nachhaltige Prozessoptimierung mit bewährten Lösungen

Neben diesen Innovationen zeigt BST auf der ICE Europe 2025 auch bewährte Lösungen wie den FRAMEGuide für die Bahnlaufregelung und das PROView zur Bahnbeobachtung. Diese Systeme stehen für höchste Präzision und Zuverlässigkeit und tragen – wie alle BST Lösungen – dazu bei, langfristig Effizienz zu steigern, erstklassige Produktionsqualität zu sichern und Prozesse nachhaltig zu optimieren – ganz im Sinne des BST-Versprechens: „Mehr Leistung.“

Über BST GmbH

Die BST GmbH ist ein Unternehmen der elexis Gruppe und zählt zu den führenden Anbietern qualitätssichernder Systeme für bahnverarbeitende Industrien. Mit Sitz in Bielefeld bietet BST maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Bahnlaufregelung, Oberflächeninspektion, Bahnbeobachtung, 100%-Inspektion, Farbmessung, Farbmanagement, Registerregelung und Automatisierung. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und über 15.000 Installationen weltweit unterstützt BST Kunden aus unterschiedlichsten Branchen – darunter Druck und Verpackung, Papier und Folien, Gummi und Reifen, Batterie und Brennstoffzellen sowie gedruckte und organische Elektronik. BST steht für höchste Qualität, effiziente Produktionsprozesse und erstklassigen Service – weltweit.