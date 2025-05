Neues Bahnbeobachtungssystem: Elscan OMS5 von Erhardt+Leimer

Print4All 2025

Auf der Print4All 2025 in Mailand (27.-30. Mai) stellt Erhardt+Leimer sein neues Elscan OMS5 vor. In einer Zeit, in der Druckqualität, Effizienz und Prozesssicherheit mehr denn je im Fokus stehen, setzt Erhardt+Leimer mit dem neuen Bahnbeobachtungssystem Elscan OMS5 einen zukunftsweisenden Standard. Das System richtet sich an anspruchsvolle Anwendungen in der bahnverarbeitenden Industrie und überzeugt durch ein leistungsstarkes Zusammenspiel aus modernster Bildgebung, intelligenter Software und anwenderfreundlichem Bedienkonzept.

Höchste Bildqualität dank DualView-Technik

Herzstück des Elscan OMS5 ist die neue DualView-Kameratechnologie: Zwei hochauflösende 18-Megapixel-Kameras liefern gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder über den gesamten Bahnverlauf – unabhängig von Druckart oder Substrat. Dank motorisierter Traverse mit Hochgeschwindigkeits- und Präzisionssteuerung lassen sich auch schnelle Prozesse exakt überwachen. Selbst feinste Druckdetails und Registerabweichungen sind deutlich erkennbar.

Anzeige

Innovatives LED-Blitzkonzept für alle Druckarten

Ein weiteres Highlight ist das neu entwickelte, LED-basierte Blitzsystem, das sich flexibel an verschiedene Druckverfahren und Materialien anpasst. Es gewährleistet eine gleichmäßige, flimmerfreie Ausleuchtung – eine wesentliche Voraussetzung für die zuverlässige Erkennung von Fehlern und die stabile Synchronisation der Bahn. So wird höchste Präzision auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und komplexen Designs möglich.

Einfache Integration und intuitive Bedienung

Mit der vom Vorgängermodell OMS3 bekannten Schnellausrichtfunktion wird die Integration in bestehende Produktionslinien besonders einfach und zeitsparend. Das System kann innerhalb kürzester Zeit in Betrieb genommen werden – ohne aufwendige Kalibrierung oder manuelle Justagen. Auch das umfassende Synchronisationskonzept sorgt für eine stabile Bahnanpassung, was die Prozesssicherheit weiter erhöht.

Softwarefunktionen für effizientes Arbeiten

Neben der leistungsstarken Hardware überzeugt das Elscan OMS5 durch seine durchdachte Software. Sie bietet eine Vielzahl an Funktionen, die die Arbeit des Maschinenbedieners erleichtern und die Effizienz steigern:

Autoscan-Optionen ermöglichen eine vollautomatische Bahnerfassung.

Die digitale Rapportübersicht mit Schnell-Navigation bietet jederzeit den Überblick über den gesamten Druckwiederholungszyklus.

Mit der Positionsgalerie lassen sich bis zu 21 relevante Bahnpositionen abspeichern und direkt ansteuern.

Funktionen wie der Masterbildvergleich, die DeltaE-Farbüberwachung und die Streifenfehlererkennung sichern die Qualität auch bei komplexen Druckaufträgen.

Dank automatischer Jobwechselerkennung und Archivierung lassen sich Wiederholaufträge einfach und fehlerfrei wiederherstellen.

Auch für anspruchsvolle Anwendungen bietet das OMS5 damit ein hohes Maß an Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Zukunftssicher in die nächste Generation der Bahnbeobachtung

Das Elscan OMS5 setzt neue Maßstäbe für Qualität, Bedienkomfort und Integration in der Bahnbeobachtung. Ob in Flexo-, Tief-, Offset- oder Digitaldruckanwendungen – mit seiner Kombination aus moderner Technologie und praxisorientierten Funktionen bietet es eine einzigartige Lösung für die Herausforderungen der heutigen Druckproduktion. Anwender profitieren von höherer Prozesssicherheit, reduziertem Makulaturanteil und einer deutlich gesteigerten Effizienz.