360°-Lösungen für den Verpackungs- und Etikettendruck

Drupa 2024: Grafikontrol

Die überarbeitete modulare Plattform TQC-360° (Total Quality Control at 360°) ist eine Komplettlösung für die Qualitätssicherung im Flexo- Tief- und Offsetdruck. Sie beschränkt sich jedoch nicht nur auf Anwendungen in der Druck- und Converting-Industrie, sondern erstreckt sich auf alle Produktionsstufen, Prozesse und Dienstleistungen. Die Komponenten, aus denen sich die TQC-360°-Linie zusammensetzt, lassen sich in jede Bahnanwendung integrieren und auf Wunsch einzeln oder gemeinsam über eine einzige Bedienerschnittstelle betreiben. Das Konzept der fehlerfreien Produktion und des Workflow-Managements wird mit der „Plus“ genannten Produktreihe erweitert, die Technologien der letzten Generation in Bezug auf Kameras, Hardware für die Datenverarbeitung und hochentwickelte Software zur Erkennung von Druck- oder Oberflächenfehlern auf jedem Substrat umfasst.

Beobachtungs- und Inspektionssysteme für vielfältige Anwendungen

Das Bahnbeobachtungssystem Matrix Plus ist ausgestattet mit einer 9,6-Megapixel-Kamera und vier leuchtstarken LED-Quellen für eine realistische Farbwiedergabe. Matrix C/S verfügt über zwei gegenüberliegende Kameras, die eine gleichzeitige Anzeige der korrekten Überlagerung von Vorder- und Rückseitendruck ermöglicht. Die Die Einsteiger-Kamera Parvvix bietet ein Sichtfeld von 150×110 mm, das auf einem 24″-Multi-Touch-Monitor angezeigt wird.

Lynex Plus ist ein 100%-Inspektionssystem für die Druckbildkontrolle. Die Plus-Linie umfasst eine neue Generation von 8K-Kameras mit einer deutlich höheren Leistungsfähigkeit. Progrex Plus ist eine Kombination der Funktionen von Matrix Plus und Lynex Plus, gebündelt in einem kompletten Werkzeug. Lynex-S Plus ist ein 100%-Druckinspektionssystem für Schmalbahnanwendungen, während Lynex C/S speziell auf die Inspektion von Kaltsiegeln, Lacken und Beschichtungen ausgelegt ist.

Das 100%-Inspektionssystem für Digitaldruckmaschinen im Großformat Lynex Evolution ist ein hochleistungsfähiges System zur Erkennung typischer Fehler im Digitaldruck und zur Analyse variabler Eindrucke und Codes auf Verpackungen. Chromalab ist Inline-Spektralphotometer zur Echtzeitmessung von Dichte, Tonwertzunahme, L*a*b* und DeltaE. Easy Tracker ist ein System zur Verfolgung von Druckdefekten und deren Markierung in der Rolle. Beim Schneidevorgang wird die fehlerhafte Stelle identifiziert und der Rollenschneider entsprechend gestoppt. CR50 ist eine Registerregelung für Tief- und Flexodruckmaschinen mit zusätzlichen nachgeschalteten Einheiten.

