Nachhaltige Optimierung von Druckprozessen

Drupa 2024

Mit Smartdata zeigt BST wie Qualität in der Bahnverarbeitung weiter gesteigert, Arbeitsprozesse für den Anwender vereinfacht und Reportings noch aussagekräftiger werden können.

Dabei werden diese Herausforderungen bei Smartdata von zwei Seiten gelöst. Auf der einen Seite müssen Jobdaten nicht mehr manuell pro System eingegeben werden, sondern können zentral direkt aus dem ERP-, MIS-System oder der Druckvorstufe in die einzelnen Systeme eingespeist werden. Mit regi_star 20 zeigt BST ein Registerregelsystem für alle gängigen Druckverfahren, Werkzeugstationen und Insetter-Anwendungen, das mit Smartdata in die Kundenumgebung integriert werden kann. Im Bereich Bahnlaufregelung können mit dem neuen Commander Smart COM 100 erstmalig Sensor und Regelgerät mit nur einer Bedienstelle ausgeführt werden.

KI-basierte Inspektion für volldigitale Drucksysteme

BST hat zudem das Bahnbeobachtungssystem iPQ-View weiterentwickelt, indem es mit CMOS-Sensortechnologie und energiesparenden, langlebigen High-Performance LEDs sowie weiteren praktischen Neuerungen ausgestattet wurde. Erstmals auf der Drupa zu sehen ist das Bahnbeobachtungssystem Proview, eine günstige und einfache Lösung. Das neue Inspektionssystem iPQ-Check Digital kommt bei volldigitalen Drucksystemen zum Einsatz. Dank Smartdata ist es voll in den Workflow des Kunden integriert. Das Druckinspektionssystem Tubescan mit Smartdata QLink ermöglicht die vollständige Automatisierung des Etikettendrucks – von der Druckvorstufe über die Konfektionierung bis hin zu Verpackung und Versand.

Halle 10, Stand C21