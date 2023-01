Sonderdruckwerk für die Bedruckung von Vlies-Verbundstoffen

Flexodruck

Ein nach individuellen Anforderungen konzipiertes Flexo-Sonderdruckwerk aus der Produktlinie Alvar und der Baureihe gear R wurde vom Hersteller Wendt Maschinenbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Georgsmarienhütte kürzlich an den Kunden Now Contec Gmbh & CO. KG in Waldfischbach-Burgalben ausgeliefert und in Betrieb genommen.

Erfahrungen und technische Innovationen aus dem Betrieb der Technikums-Anlage, welche im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde, sind maßgeblich in die Konstruktion des Druckwerks eingeflossen.

Das Flexo-Druckwerk mit einer Druckbreite von bis zu 3300 mm, konzipiert als Sleeve-System für Breiten von 300 mm bis 3300 mm, ist eine Sonderkonstruktion für die Bedruckung von Vlies-Verbundstoffen. Es zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit und einen hohen Sicherheitsstandard aus. Um optimalen Gleichlauf zu gewährleisten, überträgt ein zentraler Antrieb die Kraft über Zahnräder auf Formatzylinder und Rasterwalze. Das Formatzahnrad kann bei Formatwechseln problemlos gewechselt werden. Durch einen Weiterlaufmotor bleibt die Rasterwalze während des Wechselvorgangs weiter in Bewegung. Die Zustellung erfolgt über manuelle Zustellgetriebe, die mit einer Koppelwelle verbunden werden können. Formatzylinder und Rasterwalzen können als Einheit, bei Abnutzung der Klischees aber auch einseitig zugestellt werden.

Für den mehrfarbigen Druck stehen die Druckwerke der Baureihe Alvar gear in erweiterbarer Stack-Bauweise zur Verfügung. Über die genannten, technischen Details hinaus verfügen die Sonderdruckwerke wie auch alle Druckwerke aus dem Hause Wendt über eine Vielzahl optionaler Ausstattungs- und Ausführungsvarianten.