Huhtamaki stärkt Standort Durban mit zwei Rollenschneider von Bimec

Converting

Die Huhtamaki Flexible Packaging Group baut ihre Weiterverarbeitungskapazitäten in Südafrika aus: Seit September 2025 sind im Werk Durban zwei Duplex-Turret-Rollenschneider vom Typ TCA 64C+ des italienischen Herstellers Bimec in Betrieb. Bereits wenige Monate nach dem Start laufen die Anlagen mit voller Kapazität und tragen laut Unternehmen maßgeblich zur Produktivitätssteigerung bei.

Die Investition ist Teil einer langjährigen Partnerschaft. Bereits 2013 lieferte Bimec zwei TCA 64C an Huhtamaki in die Vereinigten Arabischen Emirate, 2019 folgten weitere Maschinen für einen Standort in Ägypten. Die erneute Entscheidung für den italienischen Spezialisten unterstreicht die Bedeutung technologischer Kontinuität in globalen Produktionsnetzwerken.

Technologisch überzeugt die TCA 64C+ durch ein kompaktes Design mit halb integriertem Abwickelständer, das einen ergonomischen Zugang zum Schneidbereich ermöglicht und Kontaminationsrisiken minimiert. Unterschiedliche Schneidsysteme – Rasierklingen oder Kreismesser in mechanischer oder pneumatischer Ausführung – gewährleisten hohe Flexibilität bei der Verarbeitung verschiedenster Materialstrukturen.

Automatisierte Funktionen wie die Positionierung der Messerhalter sowie ein Laser-System zur Kernpositionierung reduzieren Rüstzeiten und erhöhen die Prozesssicherheit. Mit der Investition stärkt Huhtamaki nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit im südlichen Afrika, sondern setzt zugleich auf bewährte Converting-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich flexibler Verpackungen.