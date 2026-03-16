Zwei Welten. Eine Zukunft.

Jetzt erschienen! Die neue Ausgabe von "VerpackungsDruck & Converting" mit dem Special "Packaging Films & Converting"

Die Druckindustrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen und eröffnet dabei neue Perspektiven. Während der klassische Publikationsdruck durch die zunehmende Digitalisierung strukturelle Veränderungen durchlebt, steht der Verpackungsdruck vor neuen Herausforderungen,etwa durch die PPWR. Zwei Welten, die lange nebeneinander existierten, verschmelzen immer stärker miteinander.

Segmentgrenzen überwinden

Digitalisierung, veränderte Marktanforderungen und neue Formen der Markenkommunikation lassen traditionelle Segmentgrenzen verschwimmen. Erfolgreiche Kommunikation entsteht heute aus dem Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen: Markenentwicklung, Verpackungsdesign, klassische Printprodukte und digitale Anwendungen greifen immer mehr ineinander.

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Verpackungen sind längst mehr als funktionale Schutzhüllen. Sie transportieren Markenwerte, schaffen Wiedererkennbarkeit und beeinflussen Kaufentscheidungen. Gleichzeitig gewinnen Nachhaltigkeit, Automatisierung und digital vernetzte Produktionsprozesse weiter an Bedeutung. Viele Publikationsdruckereien verfügen bereits über hochgradig digitalisierte Workflows und ausgeprägte datenbasierte Produktionskompetenzen – Fähigkeiten, die auch im Verpackungsdruck zunehmend gefragt sind.

Am Anfang jeder erfolgreichen Kommunikation steht ein klares Markenkonzept. Darauf aufbauend entstehen vielfältige Anwendungen: unterschiedliche Verpackungsvarianten, intelligente Etiketten, Produktkataloge, zielgruppenspezifische Mailings, Broschüren oder digitale Plattformen. Gestaltung, Produktion und medienübergreifende Vernetzung wachsen dabei zu integrierten Lösungen zusammen.Print, Packaging und digitale Anwendungen ergänzen sich und schaffen konsistente Markenwelten.

Die Branchenplattform für Zukunftsgestalter

Am 29. und 30. September 2026 verwandelt der European Printing Summit den Signal Iduna Park in Dortmund in einen zentralen Treffpunkt der europäischen Druckindustrie. Kuratiert von der PRINT UNIT der Ebner Media Group – zu der die Fachmedien VerpackungsDruck & Converting, Etiketten-Labels, Deutscher Drucker, Grafische Palette sowie das Webportal print.de gehören – schafft das Event eine Plattform für den branchenübergreifenden Dialog.

Der Summit steht damit exemplarisch für eine Branche, die ihre Rolle als zentraler Partner moderner Markenkommunikation neu definiert. Wer verstehen will, wohin sich die Druckindustrie entwickelt, findet hier den passenden Ort: zum Austausch, zur Inspiration und zur Diskussion über Strategien für die Zukunft.

Der European Printing Summit bietet die Chance, beide Welten zu erleben, Netzwerke zu erweitern und neue Impulse mitzunehmen. Wer die Druckbranche von morgen mitgestalten will, sollte dieses Gipfeltreffen nicht verpassen.

Herzliche Grüße, Ihr

Ansgar Wessendorf

Chefredakteur “VerpackungsDruck & Converting”

Jetzt downloaden: die aktuelle “VerpackungsDruck & Converting” mit dem Special “Wellpappe, Faltschachteln, Papier“

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.