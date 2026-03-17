Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Flexible Verpackungen

Jodl Verpackungen erhöht Kapazität

von Ansgar Wessendorf,
Jodl Verpackungen erhöht Kapazität
Neue Maschinen von Flexiprime sollen bei Jodl Verpackungen zu kürzeren Durchlaufzeiten und einer erweiterten Produktpalette beitragen (Quelle: Jodl)

Steigende Anforderungen an Verpackungslösungen in der Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie setzen Hersteller unter Druck, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern. Jodl Verpackungen aus Lenzing, Österreich, hat auf diese Herausforderung reagiert und seine Kapazität für flexible Verpackungen durch den Kauf neuer Maschinen von Flexiprime in Rinteln, Deutschland, erhöht.

Investition in neue Maschinen

Jodl Verpackungen hat seine Produktionslinie um Rollenschneider und Beutelmaschinen für Papier-Blockbodenbeutel erweitert. Diese Maschinen werden in die bestehenden Produktionsprozesse am Standort Lenzing integriert. Laut Jürgen Jodl, Geschäftsführer des Unternehmens, stellt diese Investition einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar.

Anzeige

Vorteile der Kapazitätserweiterung

Mit der Integration der neuen Maschinen erwartet Jodl Verpackungen kürzere Durchlaufzeiten und eine erweiterte Produktpalette. Dadurch wird das Unternehmen in der Lage sein, maßgeschneiderte Lösungen in Flexo- oder Tiefdruckqualität effizienter anzubieten. Die Investition zielt darauf ab, die Position von Jodl Verpackungen in einem dynamischen Marktumfeld zu stärken und die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen.

Jodl Verpackungen, ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern, produziert eine breite Palette von Verpackungslösungen, darunter Stand-up-Pouches, Flachbodenbeutel, Blockbodenbeutel, Kreuzbodenbeutel und Seitenfaltenbeutel.

Schlagwörter: ,

Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Welten. Eine Zukunft.

Weiterlesen
Miraclon präsentiert Flexcel Prime

Miraclon präsentiert Flexcel Prime

Weiterlesen
Flexpack-Branche diskutiert Transformation auf dem Weg zu „Flexpack 2030“

Flexpack-Branche diskutiert Transformation auf dem Weg zu „Flexpack 2030“

Weiterlesen
Extrusionslaminierung: Wachstum durch nachhaltige Hochbarriere-Verpackungen

Wachstum durch nachhaltige Hochbarriere-Verpackungen

Weiterlesen

Flexible Kunststoffverpackungen global im Aufwind

Weiterlesen
Drei Technologien, ein Ziel: Coveris beschleunigt die Kreislaufwirtschaft auf der PRSE 2026

Drei Technologien, ein Ziel: Coveris beschleunigt die Kreislaufwirtschaft auf der PRSE 2026

Weiterlesen