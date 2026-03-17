Jodl Verpackungen erhöht Kapazität

Flexible Verpackungen

Steigende Anforderungen an Verpackungslösungen in der Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie setzen Hersteller unter Druck, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern. Jodl Verpackungen aus Lenzing, Österreich, hat auf diese Herausforderung reagiert und seine Kapazität für flexible Verpackungen durch den Kauf neuer Maschinen von Flexiprime in Rinteln, Deutschland, erhöht.

Investition in neue Maschinen

Jodl Verpackungen hat seine Produktionslinie um Rollenschneider und Beutelmaschinen für Papier-Blockbodenbeutel erweitert. Diese Maschinen werden in die bestehenden Produktionsprozesse am Standort Lenzing integriert. Laut Jürgen Jodl, Geschäftsführer des Unternehmens, stellt diese Investition einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar.

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Vorteile der Kapazitätserweiterung

Mit der Integration der neuen Maschinen erwartet Jodl Verpackungen kürzere Durchlaufzeiten und eine erweiterte Produktpalette. Dadurch wird das Unternehmen in der Lage sein, maßgeschneiderte Lösungen in Flexo- oder Tiefdruckqualität effizienter anzubieten. Die Investition zielt darauf ab, die Position von Jodl Verpackungen in einem dynamischen Marktumfeld zu stärken und die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen.

Jodl Verpackungen, ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern, produziert eine breite Palette von Verpackungslösungen, darunter Stand-up-Pouches, Flachbodenbeutel, Blockbodenbeutel, Kreuzbodenbeutel und Seitenfaltenbeutel.